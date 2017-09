"Ich finde es wichtig, dass krasse Themen besprochen werden dürfen"

Inwiefern enthält die Geschichte trotzdem autobiografische Details?

Ich musste die Geschichte in meinem Kopf ja mit Leben füllen. Dabei haben auch meine Erfahrungen in der Ukraine eine große Rolle gespielt. Die Heimgeschichte mit seinen peinigenden Strukturen am Anfang ist beispielsweise eins zu eins mein Kindergarten. Außerdem weiß ich von meiner Tante, die dort als Frisörin gearbeitet hat, ein paar Sachen über ukrainische Heime. Sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass die Kinder dort immer vor dem Schuleintritt adoptiert werden wollen und den Traum haben, dass alles gut wird. Das habe ich in Samiras Heim übernommen.

„In dem Moment geht es einfach ganz profan um die Entscheidung: Lass ich mir die Haut abziehen oder esse ich die Suppe?“

In Samiras Heim erzählen die Erzieherinnen den Kindern, dass sie alle auf der rechten Seite schlafen müssen, weil sonst das Herz zerquetscht wird. Hast du sowas auch erlebt?

Ja, genau so hatte es meine Erzieherinnen immer wieder gesagt. Und ich war zum Beispiel kein Bettnässerkind und dachte damals genau wie Samira im Buch: Dann sollen die das eben lassen, dann werden sie auch nicht mit kalten Wasser aus dem Schlauch abgespült. Mein persönliches Problem war, dass ich gezwungen wurde, Sachen aufzuessen, die ich nicht essen wollte. Einmal meinte die Erzieherin, ich solle so lange sitzen bleiben, bis ich die Suppe aufesse. Da sind Stunden vergangen. Dann kam sie und meinte: „Wenn du sie jetzt nicht aufisst, werde ich dich auf den Tisch stellen und dir die Haut abziehen.“ Da habe ich so Angst bekommen, dass ich die Suppe gegessen habe. Ich fand sie so widerlich, dass ich mich erbrechen musste. Also hat sie mich gezwungen, mein Erbrochenes aufzuessen. Im Nachhinein nimmt man das ganz anders wahr. Aus einer Perspektive, in der man weiß, wie die Kinderrechte sind, was kindergerechte Ernährung und Erziehung ist, wie ein kultivierter liebevoller Umgang funktionieren muss etc. In dem Moment geht es einfach ganz profan um die Entscheidung: Lass ich mir die Haut abziehen oder esse ich die Suppe?

Kennst du Menschen mit einer ähnlichen Geschichte wie Samira?

Nein. Und ich habe auch ganz bewusst nicht nach ihnen gesucht, weil ich niemanden Portraitieren wollte, sondern eine universelle Geschichte schreiben und weil ich in den Dokumentationen gesehen habe, dass die meisten Frauen und Mädchen, denen das passiert ist, sich explizit nicht erkennen lassen wollen. Samira als Charakter und auch ihre Kindheit waren ja für mich schon da. Ich brauchte keine echten Personen mit ihren Gefühlen. Was ich brauchte, waren Fakten.

Wie genau bist du an die Fakten rangekommen?

Es gibt wahnsinnig viel Information. Also es reicht, wenn man anfängt zu googlen. Es gibt Aufzeichnungen aus Gerichtsverhandlungen, es gibt eine Handvoll richtig guter Dokumentationen, bei denen auch die Menschenhändler gefilmt werden und sie ihre eigene Sache verteidigen, und die Mädchen selbst ihre Geschichten erzählen. Dann gibt es auch ganz viele schriftliche Dokumente, die das ganze aufdecken und genaue Angaben machen über die Verhältnisse, unter denen die Mädchen festgehalten werden. Diese ganzen Dinge habe ich mir also nicht ausgedacht.

„Das kann dem gutbetuchten Mädchen aus Prenzlauer Berg genauso passieren wie Samira“

Laufen solche hautnahen Bücher manchmal nicht auch Gefahr, auf die Sensationsgeilheit der Leser anzuspielen?

Ich habe das halt nie so gesehen, weil meine Kindheit in den 90ern in der Ukraine war. Die meisten Szenen dieser schlimmen Dokus um 23 Uhr waren damals wirklich auf den Straßen zu sehen. Zum Beispiel: Der Vater meiner Schulfreundin war ziemlich geschäftstüchtig und hat die neue Freiheit auch genutzt, um Geld zu machen mit Immobilien. Eines Tages lag sein Kopf abgetrennt im Garten. Dass Leute einfach überfallen werden, oder man irgendjemanden kennt, bei dem jemand getötet wurde, das sind Dinge, die an der Tagesordnung waren. Dadurch funktioniert dieser Voyeurismus bei mir gar nicht mehr so richtig, weil diese Sachen ja irgendwie so normal geworden sind.

Aber müssen es direkt so krasse Themen wie Kindesmissbrauch oder Zwangsprostitution sein?

Ich finde es wichtig, dass krasse Themen besprochen werden dürfen. Ich finde es wichtig, dass sie interessieren dürfen. Um wach zu sein, um aufgeklärt zu sein, um zu warnen. Nicht, um sich daran aufzugeilen. Diese Loverboy-Sache wie Dima sie bei Samira anwendet zum Beispiel: Das kann dem gutbetuchten Mädchen aus Prenzlauer Berg genauso passieren wie Samira. Dass sie einfach auf einen Typen reinfällt, der total schön ist, eloquent und aufmerksam, und sie mit Geschenken überhäuft. Dann braucht er auch mal dringend ihre Hilfe, also macht sie’s halt eben mit seinem Freund für Geld. Dann macht sie’s noch ein zweites Mal mit einem anderen Freund. Dann gibt’s vielleicht Videos davon und sie will nicht, dass sie ihren Eltern gezeigt werden. Du musst nicht unbedingt von der Straße kommen, damit dir so etwas passiert.

Die Männer kommen einem in dem Roman gegenüber Samira wie eine monströse Gewalt vor, die sich durchzieht. Schwingt da auch eine Anklage an die Männerwelt mit?

Mit Sicherheit, aber ich würde mir zu viele Lorbeeren zugestehen, wenn ich behaupte, dass ich das beabsichtigt hätte. Ich arbeite nicht so: Wenn du mir sagst, ich soll einen Text über das Patriarchat schreiben, könnte ich das glaube ich nicht. Ich kann die Sachen gut zeigen, aber ich arbeite keine Theorien in irgendetwas ein. Das ist nicht, wie meine Kunst funktioniert.

Im Buch werden Samira und die anderen Mädchen von ihren brutalen Freiern nicht mehr richtig als Menschen behandelt, sondern als Ware. Woran liegt das?

Es gibt halt das Prinzip des Dienstleisters. Je nachdem, welche Dienstleistung das ist, verschwindet der Mensch oft dahinter. Das staffelt sich von oben nach unten: von Menschen, die das freiwillig machen, bis zu denen, die dazu gezwungen werden. Auch bei der sexuellen Dienstleistung gibt es Frauen, die das freiwillig machen. Am anderen Ende gib es aber auch das Mädchen, das noch nicht einmal die Landessprache kennt. Die Männer, die zu einem Mädchen gehen, das die Sprache nicht versteht, dem körperliche Verletzungen anzusehen sind, das offensichtlich auch Schmerzen beim Sex hat, die machen das nicht aus Zufall.

„Wenn andere anfangen, eine Person sehr schlecht zu behandeln, glaubt diese oft, dass es rechtens ist“

Warum tun sie es dann?

Das wurde mir auch klar durch meine Recherchen. Der Machtfaktor ist da ein ganz besonders starker. Das Problem an der gesamten Sache ist: Wenn andere anfangen, eine Person sehr schlecht zu behandeln, glaubt diese oft, dass es rechtens ist. Das Gefühl, dass man Rechte hat, für die man kämpfen soll – dieses Gefühl ist nicht gottgegeben. Dazu sind Erziehung, Sozialisierung, ein Rechtsstaat und ganz viele andere Sachen nötig. Damit kommen wir nicht auf die Welt.

Das kränkelnde System lässt Samira offensichtlich durch den Rost fallen. Wie könnte man Menschen wie ihr helfen?

Die erste Instanz, die das tun kann, sind die Männer, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Sie sollten die Pflicht verspüren zu schauen, ob die Frau das freiwillig macht, ob es ihr gut geht, ob sie volljährig ist. Wenn das alles zutrifft, ist es aus meiner Sicht ja auch vollkommen in Ordnung. Ich bin da überhaupt nicht dogmatisch und verteufle die Prostitution nicht. Wobei der Grat zwischen freiwillig und unfreiwillig oft ganz schmal ist.