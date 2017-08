10 Informationen, die deine Sicht auf deine Freunde komplett verändern

Es gibt Situationen, in denen sich unser Bild von einem Menschen ändert - komplett und für immer. Meist sind das gar keine besonders weitreichenden Ereignisse, sondern eher kleine Rand-Informationen, die wir über die Menschen bekommen, die so gar nicht mit dem Eindruck übereinstimmen, den wir bis dahin hatten. Nicht, dass wir dann sofort den Kontakt zu der anderen Person abbrechen wollen, ganz so dramatisch sind wir da auch nicht. Aber wir müssen uns zumindest noch mal ganz kurz zurückziehen, um unser Bild von dem anderen Menschen neu zusammenzufügen. Und, okay, wir geben zu, in unser Urteil wird diese neue Information durchaus mit einfließen...