"Meine Freunde und Familie waren nicht begeistert"

Aber natürlich wurde ich auch mit kulturellen Unterschieden konfrontiert. Geld ist zum Beispiel ein Tabuthema in Kolumbien. Erst recht, wenn man nicht allzu viel davon hat. Gerade zu Beginn, als Guido für uns beide aufkommen musste, während ich eine Zusatzausbildung machte, konnten wir nicht alles kaufen, was wir wollten, oder ständig ausgehen. Das Nachtleben in Bogotá ist super spannend, aber nicht gerade günstig. Während ich meinen Freunden und Bekannten frei heraus sagte, dass ich aus finanziellen Gründen nicht mitkommen konnte, dachte sich Guido Ausreden aus, weil er sich schämte. Ich musste lernen, Rücksicht darauf zu nehmen und einzusehen, dass das Thema Geld nicht überall auf der Welt gleichbehandelt wird.

Überhaupt ist es eine kolumbianische, vielleicht sogar bogotanische Eigenart, dass die Menschen dort für viele Dinge 'pena' (Scham) empfinden, die für uns kein Thema sind. Möchte man beispielsweise um einen Gefallen bitten, so schreibt man nicht einfach eine Nachricht mit 'Hey Pablo, hast du vielleicht einen Schlafsack, den ich mir ausleihen kann?' Stattdessen ruft man am besten an, erkundigt sich nach dem Befinden, auch dem der Familie, fragt nach Neuigkeiten, plaudert ein bisschen und rückt dann erst mit der Bitte heraus. Da kann man als Deutsche leicht ungeduldig werden. Trotzdem sollte man sich an dieses Vorgehen halten, um nicht unhöflich zu wirken.

„Nach der Geburt unseres Sohnes Noah konnte ich mir immer weniger vorstellen, mein ganzes Leben in Kolumbien zu verbringen“

Woran ich mich auch gewöhnen musste, war, dass sich Guido viele Sorgen um mich machte. Ich war bereits in vielen Ländern gereist, oft auch alleine, und hatte mich nie unwohl oder unsicher gefühlt. Als ich zu Guido nach Kolumbien kam, änderte sich etwas Grundlegendes: Er fühlte sich mitverantwortlich, ich war nicht mehr alleine. Er versuchte, möglichst alle Risiken so gering wie möglich zu halten, was mich teilweise einengte. Natürlich konnte ich ihn auch verstehen, denn wäre mir etwas zugestoßen, hätte er sich Vorwürfe gemacht. Das Problem hat sich nach einer Weile von selbst erledigt, denn je besser ich mich auskannte, desto entspannter wurde Guido.

Was mich vor allem zu Beginn sehr irritierte, war, wie Guido seine Freundinnen ansprach. Natürlich wusste ich, dass da nichts war, aber trotzdem war es für mich seltsam zu hören, wie er andere Frauen 'mi amor' (meine Liebe), 'corazón' (Herz), 'mi vida' (mein Leben), 'flaca' (Schlanke), oder 'guapa' (Schöne) nannte und sich mit den Worten 'un beso' (ein Kuss) verabschiedete. Nach ein paar Eifersuchtsattacken, die Guido nicht verstehen konnte, merkte ich, dass kolumbianische Freunde einfach so miteinander sprechen, ohne dass besonders tiefe Gefühle dabei im Spiel sind.

Nach der Geburt unseres Sohnes Noah 2014 konnte ich mir immer weniger vorstellen, mein ganzes Leben in Kolumbien zu verbringen. Zusammen entschieden wir, nach Deutschland zu gehen. Geheiratet haben wir nicht, aber ich nenne ihn trotzdem immer 'mein Mann'. Eine so gute Anstellung wie in Kolumbien hat er bisher noch nicht gefunden, aber er spricht inzwischen gut Deutsch, macht eine Ausbildung und arbeitet bereits in drei Projekten freiberuflich als Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge.

Unsere Entscheidung, hierher zu kommen, haben wir nicht bereut. Es war zwar nie einfach – aber gerade für Familien ist Deutschland ein tolles Land, in dem wir uns wohl fühlen. Nach und nach haben wir einen gemeinsamen Freundeskreis aufgebaut. Außerdem verbringen wir oft Zeit mit meiner Familie, die uns viel unterstützt hat und es noch immer tut. In Zukunft möchten wie uns in Deutschland etwas aufbauen, reisen, unsere kolumbianische Familie hierher einladen oder sie dort besuchen. Wir vermissen sie sehr! In ein paar Jahren würden wir gerne ein Kind aus Kolumbien adoptieren.“