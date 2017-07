Liebe geht durch die Blase

Und da wusste ich, dass wir es sehr lange miteinander aushalten würde. Dass wir sowohl in unserem Urlaubs-, aber auch in unserem Alltagsrhythmus perfekt aufeinander abgestimmt sein würden. Einen Menschen, der eine genauso schwache oder genauso belastbare Blase hat wie man selbst, den sollte man am besten sofort ehelichen!

Binsenweisheiten besagen, dass sich erst nach der glitzerigen Verknalltsheitsphase, im Alltag oder in Stress- oder Ausnahmesituationen zeigt, wie beständig eine Beziehung wirklich ist. Wie gut zwei Menschen zueinander passen. Ob sie es weiterhin schön miteinander finden oder doch dauernd zu streiten anfangen. Am wichtigsten sei, so sagen es Experten allerorten (in Ratgeberbüchern, im Internet, am Küchentisch nachts um drei), dass man miteinander reden könne. Verhandeln. Kommunizieren. In Ich-Botschaften am besten. Keine Vorwürfe machen, keine Geheimnisse haben (oder nur kleine, gute, und keine großen, bösen). Manche betonen noch den Wert gemeinsamer Interessen und eines ähnlichen Humors. Dabei ist das alles Käse! Es ist allein die Zeitspanne, die die beiden Blasen der Partner brauchen, um sich bis zu einem unangenehmen Punkt zu füllen, die über das Wohl der Beziehung entscheidet. Ist sie bei beiden gleich lang: go! Ist sie bei einem lang, beim anderen kurz: no!