"Nie hätte ich gedacht, dass unsere Beziehung so intim werden würde"

"Du forderst zwar viel Intimität ein, lässt mir aber die Freiheit, jederzeit Stopp zu sagen, wenn es mir zu schnell geht"

Lieber Elyas,

nie hätte ich gedacht, dass unsere Beziehung so schön und intim werden würde. Ohne dich würde ich wohl immer noch an mir zweifeln, würde denken, dass ich unnormal oder krank bin, nur weil ich keinen Sex will. Wie lange habe ich gebraucht, um mich akzeptieren zu können, wie ich bin.

Meine Pubertät war die Hölle. Schon mit zwölf wollten meine Freundinnen Jungs küssen und Sex haben. Ich habe mich davor geekelt. Aber ich war allein mit diesen Gefühlen. Niemand hat mich verstanden, nicht einmal mein erster Freund. Ich war 16 und habe mich zum Sex mit ihm gezwungen. Dabei finde ich die Vorstellung abstoßend. Dieses Gefühl, wenn ein Penis in mich eindringt, halte ich nicht aus. Ich kann ja nicht einmal einen Tampon einführen.

Damals bin ich innerlich daran zerbrochen, so sein zu wollen wie die anderen in meinem Alter. Denn mich hat in meiner ersten Beziehung so ziemlich alles überfordert, was mit sexueller Befriedigung zusammenhängt. Meine Hemmungen haben meinen damaligen Freund so verunsichert, dass er sich wegen meiner fehlenden Lust schuldig fühlte.

Es hat lange gedauert, bis mir klar wurde, dass ich mich nicht verändern kann und das auch gar nicht muss. Erst als ich im Internet das erste Mal von Asexualität las, merkte ich, dass es vielen Menschen so geht wie mir. Ich war nicht mehr allein.

Und dann kamst du und hast mir die Angst vor körperlicher Nähe genommen. Du hast akzeptiert, dass Sex für mich nicht infrage kommt. Ich vertraue dir, kann mich endlich fallen lassen, bin bereit, meine Grenzen auszutesten. Nach meiner ersten Beziehung habe ich mich jeder Art von körperlicher Nähe verschlossen, obwohl ich mit Kuscheln oder Küssen eigentlich gar kein Problem hatte. In kleinen Schritten nähern wir uns immer weiter an. Du forderst zwar viel Intimität ein, lässt mir aber die Freiheit, jederzeit Stopp zu sagen, wenn es mir zu schnell geht. Am Anfang hat es mich Überwindung gekostet, dich oral zu befriedigen. Mittlerweile fühle ich mich wohl dabei, denn ich sehe, was für eine Freude ich dir damit mache.

Ich glaube, es ist dir gar nicht so bewusst, aber danach sagst du jedes Mal: danke. Diese kleine Geste hilft mir ungemein. Sie zeigt mir, dass du weißt, dass es nicht selbstverständlich für mich ist.

Unsere Beziehung ist ein Kompromiss, aber ein schöner, wie ich finde. Du hast mir geholfen, meine Ängste zu verlieren. Unsere Beziehung ist nicht immer einfach, trotzdem ist sie das Schönste für mich.

Deine Elena

Mehr Sex und Beziehung: