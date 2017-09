Junge Frau bleibt bei erstem Date im Klofenster stecken

Die Frau muss auf Toilette, groß, sie will spülen. Die Spülung funktioniert aber nicht. Also schnappt sie sich ein paar Lagen Toilettenpapier, um die Hinterlassenschaft anderweitig zu entsorgen, nämlich: durchs Fenster. Sie wirft das Knäuel hinaus, stellt dann aber erst fest, dass hinter dem Fenster noch eine zweite Glasscheibe angebracht ist. Das Knäuel landet also dazwischen.

Peinlich genug, dass sie Smyth ihren missglückten Wurf gestehen muss. Doch es kommt noch schlimmer.

Nachdem sich das Toilettenfenster nur einen kleinen Spalt breit öffnen lässt, will Liam Smyth bereits einen Hammer holen, um mit Gewalt an das Knäuel zu kommen. Die junge Frau – Smyth ist empathisch genug, ihren Namen nicht zu veröffentlichen – hat eine andere Idee: Sie bietet ihm an, durch den kleinen Spalt zu klettern. So schafft sie es immerhin, an das Knäuel zu kommen. Blöd nur: Die Frau bleibt stecken. Smyth versucht, sie aus dem Spalt zu ziehen – ohne Erfolg.