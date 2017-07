Dieser Duft! Ist das Geld?

Donald Trump ist ein wahrer Meister des unverlangten Kompliments an das „schöne Geschlecht” - zuletzt durften wir das gestern beobachten, als er Frankreichs First Lady Brigitte Macron mit den Worten „You're in such good shape. She's in such good physical shape. Beautiful.” verabschiedete.

Trump kann einfach nicht anders: Sobald ihm eine nach seinen Maßstäben attraktive Dame unter die Augen tritt, ist der Mann nicht mehr zu bremsen. Klar, irgendjemand muss den Frauen doch sagen, wo genau sie sich auf der Trump-Attraktivitäts-Skala befinden - und wer könnte das besser als Mr. President selbst, der ein großer Ästhetik-Experte ist, wie ein kurzer Blick in seine opulent dekorierten Zimmer zeigt.