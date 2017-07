Jungs, warum schweigt ihr, wenn wir reden wollen?

Liebe Mädchen,

Ich gebe zu: Ich bin maximal versucht, diese Frage einfach mit Schweigen zu beantworten. So wie der Schüler, der in der Abituraufgabe „Was ist Mut?“ angeblich ein leeres Blatt Papier abgab. Aber den hat es vermutlich nie gegeben. Und genau so fantastisch ist auch eine Welt, in der mit Schweigen irgendetwas erreicht werden könnte. Wenn du geschwiegen hättest, wärst du vielleicht ein Philosoph geblieben, mag sein. Aber auch doof geblieben – und irgendwann sehr verlassen worden. Das wissen wir.

Der Reflex der inneren Zugbrücke

Das. Einzige. Was. Hilft. Ist. Reden. Diese sechs Wörter gelten für die Liebe, die Politik und die bemannte Raumfahrt gleichermaßen. Also für alles, was den Menschen in den letzten Jahrtausenden interessiert hat. Und wenn auch unsere Väter noch große Schweiger waren, und unsere Mütter den Fehler machten, sie schweigen zu lassen, sind doch die meisten von uns heute durchaus in der Lage, mit euch zu reden. Theoretisch. Denn es gibt einen Reflex in uns, eine innere Zugbrücke, die bei gewissen Signalwörtern hochgeht. Und da gehört „Wir müssen reden“ dazu.

Wir haben eine Allergie gegen das Modalverb „müssen“ in Verbindung mit „reden“ in Verbindung mit „wir“. Weil es, wenn man genau hinschaut, übergriffig ist. Fair wäre doch, einmal festzustellen: Niemand muss etwas.

Eventuell müsst ihr, und eventuell auch reden, fair enough. Aber den Weg von „Ich habe da etwas auf dem Herzen, das würde ich jetzt gerne klären, was meinst du?“ zu „Wir beide diskutieren das gemeinsam aus, und zwar jetzt, und zwar hier, und zwar in dieser Stimmung, auch und gerade nach einem lustigen Abend und zwischen Bolognese und Schokolade im Bett“, den würden wir gerne mitbestimmen können. Oder zumindest kurz dazu befragt werden.

Denn aus Erfahrung wissen wir: Nach diesem Satz kommt keine Urlaubsplanung, keine weitere Lästerei über die Nachbarn und schon gar kein Bett. Sondern ein Bedürfnis, ein Wunsch, ein „Problem“. Das kann anstrengend, traurig oder verunsichernd werden. Der Abend kann in Streit, Versöhnung oder irgendwas dazwischen münden.

Meistens müssen wir irgendwann eingestehen, dass ihr zu Recht ansprecht, was immer ihr ansprecht, und das anstehende schlechte Gewissen wirft seine Schatten auf uns. Denn ja, verdammt, wenn es die Dame unseres Herzens an uns heranträgt, wird es nicht völlig bescheuert sein und wir nicht völlig ohne Verantwortung. Sprich: Wir werden uns damit beschäftigen, uns einfühlen, uns entschuldigen, etwas ändern.

Das klingt nach: Du Holzkopf

Das alles machen wir für den richtigen Menschen gerne. Und freiwillig. Aber ein „wir müssen reden“, am besten noch mit dem Imperativ „hör mal“ davor, spricht uns das direkt ab, klingt nicht nach Partnerschaft auf Augenhöhe, sondern nach: Du Holzkopf, wenn ich dich nicht dazu zwingen würde, ab und zu vom Baum runterzusteigen und mit Messer und Gabel zu essen, dann wär hier längst Ende Gelände. Wie immer wäre das nicht weiter schlimm, berührte es nicht einen wunden, weil wahren Punkt. Denn so klischeehaft Dein Beispiel sein mag – er ist das verwöhnte Mamasöhnchen, sie die überreflektierende Kommunikatorin – es trifft.

Die meisten von uns, egal wie modern und emanzipiert und bla, gehen mit einem 4-Tore-Rückstand in das Spiel unserer Beziehung. Was Kommunikation angeht, bleiben wir ein Leben lang eifrige Lehrlinge. Und können uns ganz gut totstellen, wenn wir grade nicht weiter wissen. Und gerade weil ihr in diesen zwei Stunden, in denen wir schweigend so herumlagen, die Beziehung und alles einmal auf links dreht und wieder zurück, und wir indessen auf dem Sofa die lächerlichen von den halbwegs tragfähigen Argumenten zu unseren Gunsten trennen, wissen wir: Wenn das Gespräch wieder aufgenommen wird, kommt ihr mitunter aus einer Achterbahn gestolpert – halb aufgeregt, halb flau im Magen, und wir, trotz Vorwurf und Rechtfertigungsdrang, sollten erst einmal cool bleiben, damit hier keiner umfällt und sich weh tut. Und ganz manchmal, da würden wir gerne einfach frech sagen: Nein. Wir müssen nicht reden.

Wir können das abkürzen. Uns die Ansage, das Schweigen, den beiderseitigen Frust sparen. Manchmal ist es nämlich eigentlich völlig egal, was man bespricht und wer Recht hat. Manchmal reicht vielleicht eine Berührung, ein Lächeln gewordenes Stückchen Vertrauen, und so eine Sache wie schmutzige Wäsche, die ist ab morgen Geschichte, versprochen. Manchmal ist Reden nämlich erst das Problem, glauben wir, weil damit eine Sache einen Wert bekommt, den sie nicht verdient. Und wir wollen diese Abkürzungen mit euch finden. Darüber würden wir wirklich gerne mal mit euch sprechen, wenn ihr Lust habt.

Eure Jungs

Mehr Mädchenfragen an Jungs: