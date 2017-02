Was soll dieser Bachelor-Hype?

„Man muss sich ja nicht zwingend so an einen Mann ranschmeißen“

„Ich gucke Bachelor bzw. Bachelorette, weil die Fernsehreihe immer an super coolen Orten gefilmt wird und die Dates halt eigentlich total unrealistisch sind,“ sagt Alena, 24 Jahre alt und Master-Studentin, auf meine Frage. Ihr mache es Spaß, „zuzusehen wie ein Date über den Wolken von Kapstadt oder an einem Bungee-Seil so ist.“ Aber, das ist ihr wichtig, sie gucke die Sendung nicht, weil sie die Darstellung der Frauen toll fände. „Eher weil es einfach spannend ist, was für Persönlichkeiten dabei sind, für wen sich der Bachelor entscheidet und was so in der „Ladies Villa“ abgeht.“

„Ich schaue es zusammen mit meinen Freundinnen, um über die Frauen und deren Zickereien lachen zu können“, sagt Jenny, 26 Jahre alt und Event-Managerin. „Die Charaktere der Frauen und das Aufeinandertreffen untereinander sind sehr amüsant.“ Und dass sie sich so diesem Typen anbiedern? „Wenn sie mit ihm ein Date haben, ist es in diesem Moment genau so wie im normalen Leben“, meint Jenny. „Dass dort noch viele andere Frauen zur gleichen Zeit versuchen diesen Mann zu bekommen und das öffentlich, das haben sie sich selbst ausgesucht.“

„Es ist ja jedem selbst überlassen, wie er beziehungsweise sie sich präsentiert“, sagt Katrin, 27-jährige Marketing-Assistentin. „Man muss sich ja nicht zwingend so an einen Mann ranschmeißen.“ Und es gäbe ja das gleiche Format auch andersrum, wo Männer um eine Bachelorette kämpfen.

„Die Teilnehmer wissen, worauf sie sich einlassen. Keiner wird gezwungen mitzumachen“, sagt Julia, 26 und Vertrieblerin. Den Konkurrenzkampf der Frauen findet sie witzig. „Und noch witziger: was sie tun, um bekannt zu werden.“ Genau so sei es aber auch andersrum bei der Bachelorette. „Außerdem ist der Bachelor ein guter Grund, wieder häufiger meine Freundinnen zu treffen.“

Diesen Punkt heben sie alle hervor. Das gemeinsame Gucken, verbunden mit dem gemeinsamen Lästern. Beruht der Erfolg des Bachelor also einzig und allein darauf, dass Millionen von Frauen sich am fremdschämenden Verhalten von ein paar Frauen ergötzen?

Tatsächlich sagen die meisten, dass die Tatsache, dass in der Sendung 20 Mädels um einen Typen kämpfen oder 20 Kerle um eine Frau, für sie und ihre Freundinnen keine Rolle spiele. „Deswegen fühle ich mich auch nicht schlecht, wenn manche meinen es wäre frauenverachtend – wäre es bei der Bachelorette dann männerverachtend?“ sagt Alena. Stattdessen wolle sie sich mit ihren Mädels lieber einen coolen Abend machen.

„Wir essen vorher was zusammen und trinken einen Wein dabei und tratschen halt“, sagt sie. „Und wie du dir vielleicht denken kannst, wird oft mehr gequatscht als wirklich hingeguckt. Dass man über diese Plattform tatsächlich die Liebe seines Lebens finden kann, glaubt wohl keiner von uns.“

Nach diesen Antworten denke ich mir so: hm. Schon klar, Kapstadt- oder Bungee-Dates jucken halt mich vielleicht von vorne rein weniger, als Alena. Und anderen bei Zickereien zuzusehen, lockt mich jetzt auch nicht unbedingt vor den Fernseher. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass dieses Voyeurismus-Ding, wo das an sich so Private, das in die große Öffentlichkeit gezogen wird, Menschen begeistern kann. Eine Show, die nicht polarisiert, erreicht kein Millionen-Publikum. Die Debatte um Frauenfeindlichkeit schafft Quote. Fragt man aber dann bei Frauen nach, scheint sie überzogen zu sein. Als billiges Kalkül der Macher dient sie alle mal. Aber macht sie die Show dadurch nuttig? Ich glaube nicht. Julia hat schon Recht – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen vorher ganz genau, worauf sie sich einlassen.

Alle, die mir geantwortet haben, beantworten übrigens ungefragt einen weiteren Punkt. Sie alle möchten klarstellen: Selbst in der Show teilnehmen käme für keine von ihnen in Frage.