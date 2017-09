Schöne neue Welt

Unten steht Constantin. Um ihn herum spähen 40 Menschen in einen der Gänge oder legen den Kopf in den Nacken, um über die Abbruchkanten hinaus ins Oben zu blicken: "Guckt euch nicht an, was es ist", sagt er zu ihnen. "Guckt euch an, was es sein könnte!"

Constantin Alexander, 34 Jahre alt, viel dunkler Bart und nordisch-schnodderiger Tonfall, möchte die Menschen bei dieser Führung für das Ihme-Zentrum (IZ) begeistern, diesen riesigen Hochhauskomplex mitten in Hannover, zwischen dem Fluss und dem Altbauviertel Linden. Er selbst ist längst begeistert. Darum haben er und rund 20 Mitstreiter vor eineinhalb Jahren den Verein "Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum" gegründet. Sie wollen aus den unteren vier Stockwerken, die seit beinahe 15 Jahren brachliegen, Orte für Kunst, Kultur, Gewerbe und soziales Zusammenleben machen. Dass es dabei nicht schneller vorwärts geht, liegt ihrer Meinung nach vor allem an der "Intown Property Management GmbH": Die internationale Investorengruppe mit Geschäftsdresse in Berlin hat Anfang 2015 83 Prozent des IZ erworben. Im Rahmen einer Zwangsversteigerung und mit dem Versprechen, zu sanieren. Das bisher nicht eingelöst wurde.