„Es gab immer schon gleich viele Idioten“

Müsste es in der heutigen Zeit – Trump, Brexit, Abschiebungen – nicht einfach sein, Deutsch-Pop politisch zu gestalten?

Wenn es erst auf dieser Ebene politisch wird, finde ich das langweilig. Es ist einfach, gegen Trump zu sein, weil niemand für Trump ist. Zumindest in Kreisen, die man mit Musik, wie wir sie machen, erreicht. Der Punkt ist aber, sich mit dem zu beschäftigen, mit dem sich keiner offen beschäftigt.

Warum passiert das in der Popmusik momentan so selten?

Es wird immer notwendiger, möglichst niemanden auszuschließen. Eine starke politische Meinung oder Positionierung bedeutet immer, dass Leute auch sagen: "Nein, der Meinung bin ich nicht." Dafür sind die Märkte aber jeweils zu klein. Wenn man deutschsprachige Indie-Popmusik macht, ist das sowieso schon eine Einschränkung, im ästhetischen und im sprachlichen Bereich. Wenn man sich dann noch eindeutig politisch positioniert, lohnt es sich wirtschaftlich nicht mehr.

Wurde der Punk vom Kapitalismus erstickt?

Jede Jugendbewegung, die im Kern rebellisch ist oder sein will, wird in der zweiten oder dritten Generation sediert wird. Das war so beim Grunge, das war so bei den Hippies und bei den Punks. Die dritte Generation des Punks, mit Nena und "Ich geb Gas ich will Spaß" hatte überhaupt nichts mehr mit Punk am Hut. Das war eigentlich nur noch Schlager im Gewand von New Wave. Das ist das Prinzip des Kapitalismus – Inhalte werden durch Form ersetzt. Aber man kann es auch so machen, wie es Schnipo Schranke oder Die Nerven tun. Die Nerven schielen mit Sicherheit nicht auf die großen Märkte, die gestalten ihre Musik so radikal, dass das gar nicht in Frage kommt. Und da liegt das Potential: genau da, wo gerade niemand mehr ist. Man muss das als Wellenbewegung sehen – irgendwo wird immer ein Raum frei, und als Künstler muss man diesen Raum neu gestalten und erobern.