Weg mit den "lustigen" Socken!

In der Folgezeit ließ sich beobachten, wie immer mehr Menschen sich an immer "mutigeren" Experimenten in der Knöchelgegend versuchten, darunter hauptsächlich Männer, deren einziger Farbklecks im Lebensplan bisher im Grün des gestutzten Vorgartenrasens zu verorten war. Ein Unternehmen aus Schweden hat daraus ein Geschäftsmodell entwickelt, es begann damit, seine "happy socks" im Sechserpack an den Mann in der Stil-, Quarter- oder Midlife-Crisis zu bringen. Seitdem sieht man immer mehr Männer mit sinnfreien Sprüchen an den Sohlen: "If you can read this", sagt der eine Fuß, "bring me a beer", sagt der andere. Grinsende Fratzen, mürrische Katzen, skelettierte Stinkefinger: Die Auswahl steckt knöcheltief im Klischee.

Der Mechanismus, über den hier die vermeintliche Lustigkeit entstehen soll, entspricht etwa dem von kopulierenden Vorgartenzwergen: Ihr denkt vielleicht, ich bin ein Langweiler geworden, aber hey, würde ich dann solche Socken tragen? Die ehrliche Antwort lautet, und das ist das Traurige: Ja, eben deshalb! Auf den durch und durch marktkonformen Konsum-Menschen wirken die Socken vielleicht wie ein Fashion-Statement gegen den monochromen Alltag aus Büro, Fitnessstudio und Flatscreen-TV. In Wirklichkeit ist die dadurch zum Ausdruck gebrachte Unangepasstheit in etwa so wild wie der Firmenausflug im Hochseilgarten - nicht mehr als domestizierte Simulation. So plump wie die Stripperin beim Junggesellenabschied. Und, in aller Klarheit: Nicht. Witzig.

Von dieser Lehre sind die Spaßstrumpfmänner allerdings weit entfernt. Schließlich erhalten sie am Ende meist noch die gewünschte Bestätigung. Ein "das sind ja witzige Socken!" fällt im Zweifelsfall eben doch leichter, als ihrem farblosen Träger die Wahrheit zu sagen.