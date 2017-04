Korn gehen mit 12-Jährigem auf Tour

Dass Fieldy ausfällt, tue Korn natürlich leid, "aber wir freuen uns darauf, ein paar Gigs mit einem jungen Bassisten wie Tye zu spielen." Offenbar trauen sie ihm zu, auf der großen Bühne überzeugen zu können. Bislang tritt der Zwölfjährige mit seiner Band "The Helmets" auf, hat also schon einiges an Live-Erfahrung gesammelt.

Die Korn-Fans sind trotzdem so gar nicht begeistert von dieser Ankündigung. "Are you fucking serious?", schreibt einer bei Facebook, dessen Kommentar der am meisten gelikte ist. "Ihr kommt nicht oft nach Südamerika, manche Leute warten seit Jahren darauf und dann passiert sowas."

