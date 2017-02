Philipp Poisel doof zu finden, ist einfach. Diese brüchige Stimme! Dieses ständige Singen über Liebe! Und wenn man „Philipp Poisel weint“ googelt, findet man tatsächlich auch noch ein Youtube-Video! Entsetzlich. So ein Schmerzensmann.

Auf der anderen Seite muss man aber auch zugeben: Der 33-jährige Schwabe ist damit irre erfolgreich. Hunderttausende verkaufte Platten, Millionen Klicks bei Youtube und vermutlich hat nahezu jeder Mensch in Deutschland zwischen 20 und 30 eine Beziehung hinter sich, zu der Philipp Poisel den Soundtrack beigesteuert hat – ja, auch die Autorin dieses Textes. Weil er es eben schafft, das in Worte zu verpacken, was viele nicht ausdrücken können.

Ist das also alles eine ziemlich clevere Masche? Oder ist der wirklich so herzergreifend sanft und nett? Um das herauszufinden, treffe ich Philipp Poisel zu einem Interview in einem Münchner Hotel. Auf dem Tisch steht Tee, er kommt ein bisschen später, seine PR-Dame sagt, er würde noch rauchen. Notiz im Kopf: Der trinkt nicht nur Tee. Der raucht auch! Vielleicht also doch gar nicht so lieb. Ha! Der erste persönliche Eindruck holt einen dann aber direkt zurück: Philipp Poisel sieht viel zarter aus als in den Videos. In seinem grauen Sweater und dem riesen Interviewsessel droht er fast zu ertrinken, man möchte ihm eigentlich gerne einen anderen Platz anbieten. Aber das hier ist ja ein hochseriöses Musikerinterview, da stellt man erst mal eine provokante Einstiegsfrage:

jetzt: Dein neues Album heißt „Mein Amerika“ und das ist in dem dazugehörigen Song positiv gemeint. Ist das heutzutage nicht ein zwiespältiges Kompliment?

Philipp Poisel: Ich habe das Album ja geschrieben, bevor Trump gewählt wurde. Das Album ist gespeist aus Kindheitserinnerungen an diesen Kontinent. Aus Serien wie Micky Maus, den drei Fragezeichen, aber auch Musik, wie der von Bruce Springsteen. Darauf basierte meine Vorstellung, wie es wohl in Amerika wäre – vor den Aufnahmen in Nashville war ich nämlich noch nie dort. Was ich dann wirklich auf meiner Reise dort erlebt habe, verarbeite ich vielleicht in meinem nächsten Album - ich brauche für so etwas immer ein bisschen länger.