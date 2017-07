Der „Despacito“-Remix, der auch dir gefällt

Wenn man sich auf eines in diesem heißen Sommer einigen kann, dann scheint das der Hass auf „Despacito“ von Luis Fonsi zu sein, den Sommerhit, den das Trottel-Jahr 2017 sowas von verdient hat.

„Despacito“ vereint all die nervigen Eigenschaften, die ein Sommerhit so braucht: leicht unheimliche Stalker-Lyrics, die man fröhlich in den Sommerhimmel trällern kann, Stampf-Beats, einen Tanz, in dem Beischlafbewegungen imitiert werden, und natürlich: Wiederholung im halbstündigen Rhythmus auf allen „Hit“-Wellen der Nation.