Das Phänomen Julia Engelmann

Die Erfolgsstory von Julia Engelmann ist eine dieser Internetzeitalter-Geschichten, die man seinen Großeltern nicht erklären kann, ohne an den Begrifflichkeiten zu verzweifeln. Einige Jahre war sie in der Poetry-Slam-Szene unterwegs. Dann, 2014, kam der Engelmann-Hype, ausgelöst durch ein Youtube-Video, für das die damals 20-Jährige den Refrain eines Remix-Charthits auf ein sechsminütiges Gedicht andickte. Thema: verpasste Chancen. Es folgten TV-Auftritte, Applaus und feuchte Augen von Jörg Pilawa und anderen Fernsehuntoten, denen durch Engelmanns „Carpe Diem“-Variationen bewusst geworden zu sein schien, dass sie ihr Leben verpasst hatten. Neben Zustimmung hagelte es Hass und Häme von Menschen, die in Engelmann eine Art billiges Millenial-Opiat sahen. Sie blieb unbeeindruckt und veröffentliche drei Bücher. Drei Jahre später gibt es auch ein Album - mit Gedichten, die sie zu Songs umarbeitete. Damit ist Engelmann nun auf Deutschlandtournee.

An einem Sonntagabend liest und spielt sie in Regensburg, prädestiniertes Engelmann-Territorium, die Formel geht so: kleine Stadt, mutmaßlich kleine Probleme, Tausende Studenten - und das Audimax als Austragungsort. Zum Interviewtermin am Nachmittag begrüßt einen Bea Engelmann, Mutter und Managerin. Erst dahinter kommt Tochter Julia in Jeans und T-Shirt, die langen blonden Haare, sonst meist zum Pferdeschwanz gebunden, trägt sie offen, an der rechten Hand hat sie einen Verband. Mutter Bea bringt Kaffee, mustert den Reporter kurz, Engelmanns Agentur hatte angekündigt, die Mutter nehme am Interview teil. Nun aber sagt Bea Engelmann: „Ich lass euch dann mal allein.“

„Ich habe mir beim Avocadoschneiden in die Hand geritzt, das finde ich doof“

Julia Engelmann spricht weniger quirlig und wirkt älter als in ihren Youtube-Clips. Vielleicht auch, weil sie in den Videos rüberkommt, als würde sie bewusst auf die immergleiche Masche setzen: Hier performt eine junge, extrem authentische Psychologiestudentin. Doch ihr Studium hat Engelmann abgebrochen. Keine Zeit, schließlich ist sie mit ihren Eltern auf Tour.

Ihre Mutter hat da ausweislich Erfahrung. Sie ist nicht nur ihre Managerin, sondern auch „Glücks-Coachin“, hat Bücher geschrieben, die Titel tragen wie „Reiseziel Glück“ und die man auch für Titel von Gedichten von Julia Engelmann halten könnte. Denken Mutter und Tochter ähnlich? Für die Antwort auf diese Frage trägt Julia Engelmann genau das zusammen, was viele an ihrer Philosophie stört: „Was ich von ihr habe? Sehr, sehr positiv auf Dinge blicken zu wollen und zu sehen, dass ich auf manches keinen Einfluss habe, aber einen sehr großen auf mich und meinen Mikrokosmos.“ Das kann man Achtsamkeit nennen. Oder Apathie.