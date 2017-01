Der "Yolocaust" ist vorbei

Am heutigen 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und Jahrestag der Befreiung des KZ Ausschwitz, hat Shahak Shapira seine Yolocaust-Fotoserie vorerst eingestellt. Mit der Mischung aus Social-Media-Touristenfotos am Berliner Holocaust-Mahnmal und den Aufnahmen getöteter Juden in Konzentrationslagern hatte Shapira die Menschen in den vergangenen Wochen zum "Nachdenken bringen" und darauf hinweisen wollen, "wie schnell Erinnerungskultur in Vergessenheit geraten kann".

"Solche Leute müssen vielleicht einfach drastisch wachgerüttelt werden", sagte Shapira im Interview mit jetzt. Gleichzeitig sei die Kombination der unverpixelten Menschen bei Yogaübungen und Selfie-Posen mit den historischen Aufnahmen von Leichenbergen aber nicht als Anschuldigung zu verstehen.

Neben einer Menge Medienaufmerksamkeit und einiger Kritik gelang es Shapira daraufhin auch, mit seinem im Mai vergangenen Jahres erschienenen Buch in den Bestseller-Listen zu landen.