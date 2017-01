Großartige Dinge, die du nur machen kannst, wenn es richtig kalt ist

Achtung, wichtige Durchsage! Tief "Axel" kommt. Es wird kalt. Sehr kalt. Russenkalt, saukalt, sibirisch, alaskisch, kasachisch kalt. Und du? Bist du vorbereitet? Hast du schon deine Vorräte aufgestockt? Die Ski-Unterwäsche aus dem Keller entmottet? Die Wärmflasche ins Bett gelegt? Machst du dir Sorgen? Hab keine, denn sieh’s mal so: Endlich hast du die Gelegenheit, ein paar Sachen zu machen, die du sonst nur in alten Jackass-Folgen oder auf dem Youtube-Kanal irgendwelcher Tundra-Bewohner siehst. Hier eine Liste der Dinge, die du unbedingt in den nächsten Tagen erledigen solltest, die Gelegenheit kommt nämlich so bald nicht wieder (vielen Dank auch, Klimawandel!):