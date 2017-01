Wie lebt es sich als Gattin eines Selbstmordattentäters?

„Revolting“ ist die neue Sketch Comedy-Show auf BBC von Jolyon Rubinstein und Heydon Prowse („The Revolution Will be Televised“) – und sorgt gleich mit der ersten Folge für Aufregung. Schuld daran ist vor allem der Sketch „The Real Housewives of ISIS“, in dem das bekannte US-amerikanische Format „Real Housewives of Beverly Hills/New York/Atlanta/etc...“ auf das IS-Kalifat angewandt wird.