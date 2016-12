Ein pinker Mittelfinger empört die Kunstwelt

Der indische Künstler Anish Kapoor, der in Großbritannien lebt, hat sich 2016 die Exklusivrechte für die Verwendung der Farbe im Kunstbereich gesichert. Die Tatsache, dass Kapoor nun das Monopol auf eine so faszinierende Farbe hat, ist in der Kunstwelt nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen. Viele haben ihren Unmut darüber Ausdruck gegeben. Auch wenn es sich bei dieser Monopolisierung einer Farbe keineswegs um eine neue Sache handelt. Schon in den 1960er Jahren ließ sich der Künstler Yves Klein die Rechte an einem bestimmten Blau sichern.

Weil gegen diese Monopolisierung rechtlich nichts zu machen ist, hat es sich der Künstler Stuart Semple nun zur Aufgabe gemacht, Kapoor wenigstens ordentlich zu trollen. Semple hat ein Pigment entwickelt, das er „The Pinkest Pink“ nennt und über seine Website vertreibt. Diese Farbe ist – wie auf seiner Website zu lesen ist – allen Menschen zugänglich. Allen, außer Anish Kapoor. Und wer sie bestellt, muss glaubhaft versichern, dass er nicht Anish Kapoor ist, mit diesem nicht in Verbindung steht, die Farbe nicht im Auftrag von Kapoor kauft und nach bestem Wissen und Gewissen versichern kann, dass diese Farbe niemals in die Hände von Kapoor gelangen wird.

Nach dem pinksten Pink nun der glitzerigste Glitzer

Und um Kapoor noch ein wenig weiter zu nerven, hat er vor kurzem auch noch den glitzerigsten Glitzer der Welt („The World’s Most Glittery Glitter“) auf seine Website genommen, den ebenfalls jeder Mensch dieser Welt für knapp acht Pfund erwerben darf, solange er nicht Anish Kapoor heißt.

Doch ausgerechnet am Tag vor Weihnachten hat nun Anish Kapoor zum Gegenschlag ausgeholt und auf seinem Instagram-Account einen mit dem pinkesten Pink bestrichenen Mittelfinger gepostet mit der Bemerkung „Up yours #pink“.