Künstler verschickt 9 Jahre lang Glasboxen per Paketdienst

Wenn Kunstwerke auf Reisen gehen, wird normalerweise alles daran gesetzt, dass sie - "um Himmels Willen, bitte bitte, drei mal schwarzer Kater" - heil am Ziel ankommen. Die Versicherungskosten vieler Kunstwerke erreichen deshalb weltweit astronomische Höhen.

Nicht so bei den Werken des Künstlers Walead Beshty aus Los Angeles: Von 2005 bis 2014 packte er Kisten aus Glas in FedEx-Pakete und ließ sie dann zu verschiedenen Gallerien und Ausstellungen quer durchs Land schiffen. Das Risiko, das die Sachen zerbrechen würden, war dabei einkalkuliert - sogar erwünscht. Beshty hatte die Kunstwerke "zum Brechen" designt. Dabei verwendete er Verbund-Sicherheitsglas. Das sorgt dafür, dass die Glasscheibe im Falle eines Risses trotzdem in einem Stück bleibt und nicht auseinanderbricht. Außerdem formte er die Boxen so, dass sie perfekt in die üblichen Versende-Boxen passten. Auch wenn der Paketdienst sorgsam mit den Paketen umging, würden sie also zwangsläufig brechen. Auch wenn der Künstler offenbar schon länger nichts mehr in der Art gemacht hat, werden diese Werke gerade im kunstaffinen Teil des Internets wie verrückt geteilt.