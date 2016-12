Ein „Dinner for One“-Remake mit Netflix-Stars

Einen Klassiker zeichnet vor allem aus, dass es viele Remakes von ihm gibt, und vom Jedes-Jahr-zu-Silvester-Sketch „Dinner for One“ gibt es besonders viele. Jetzt ist einer dazu gekommen, der Serien-Fans freuen wird: Netflix hat das Geburtstagsfest von Miss Sophie, bei dem Butler James all ihre verstorbenen Freunde mimen muss, nachgestellt – und dafür Frank Underwood aus „House of Cards“, Saul Goodman aus „Better Call Saul“, Suzanne Warren alias Crazy Eyes aus „Orange is the New Black“ und Pablo Escobar aus „Narcos“ an den Tisch gebeten. Beziehungsweise: natürlich nicht, denn sie alle werden, der Tradition folgend, durch James vertreten. Und das ist, ebenfalls der Tradition folgend, recht lustig.