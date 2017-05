Die Menstruation soll ein eigenes Emoji bekommen

Wie die Organisation auf ihrer Homepage schreibt, habe man vor Kurzem eine Umfrage unter Frauen durchgeführt – mit dem Ergebnis, dass es zwei Dritteln von ihnen immer noch sehr unangenehm ist, ihre Monatsblutung gegenüber ihren Vätern oder männlichen Freunden zu thematisieren. Ein Viertel habe demnach auch Skrupel, mit ihren weiblichen Kolleginnen darüber zu sprechen. Knapp die Hälfte der befragten Frauen zwischen 18 und 34 würde aber solche Emojis benutzen - und damit wenigstens auf diesem Level anfangen, mehr darüber zu sprechen.

Plan International will dadurch auch auf den problematischen Umgang mit der Menstruation in Ländern wie Uganda und Indien hinweisen. In letzterem hätten Plan zufolge nur etwas zwölf Prozent der Mädchen Zugang zu Hygieneartikeln – auch, weil die Periode in dem Land oft ein Tabu darstellt und den Frauen peinlich ist.

Bereits vergangenes Jahres wollte ein britischer Hersteller von Damenbinden ähnliche Emojis dem Unicode-Konsortium vorschlagen. Die Firma geriet jedoch in die Kritik, weil ihre Emojis zwar Binden zeigten, aber keine Tampons.

