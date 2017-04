„The Fast and The Furious“ – Statistik-Edition

„I’ll probably watch this movie at least 11 times because this franchise is batshit crazy and I love it so much.“

„This looks utterly ridicolous and I’ll be there, watching it on opening night!!!“

Die Reaktion auf den Trailer des neuen Teils der „The Fast And The Furious“ fassen im Grunde genommen den Reiz dieser eher schlicht gestrickten, aber ausgesprochen erfolgreichen Reihe zusammen, deren achter Teil heute in die deutschen Kinos kommt.