Aktivisten hängen 4000 Anti-Trump-Poster in Washington auf

Was sagt uns die Trump-Version dieses Plakats? Im Endeffekt doch das: Trump ist wie Hitler. Ist er aber nicht. So gefährlich er sich durch die Weltpolitik zündelt, so sehr er Rassismen bedient: Hitler-Vergleiche sind nur treffend, wenn sie Hitler mit Hitler vergleichen.

Wer Trump mit Hitlers Menschheitsverbrechen vergleicht, dämonisiert ihn um ein paar Umdrehungen zu viel – und spielt obendrein Trump-Anhängern in die Hand. Rechte Hasstrommler in den USA und sonstwo freuen sich über Vergleiche, die sie so lange verdrehen können, bis sie sie als Argument für die Freiheit der eigenen Meinung zurückspielen.

Schlimm genug, dass Trump wie Trump ist

Einerseits zeichnet man Trump also finsterer, als er es ist. Der Vergleich wirkt aber auch in die andere Richtung: Er verharmlost Adolf Hitler. Was wiederum bedeutet: Er verhöhnt die Opfer des Nazi-Terrors.

In Washington hat übrigens ein Sprecher des Department of Public Works inzwischen mitgeteilt, dass das Aufhängen von Plakaten beantragt werden müsse. „The Sophie Scholl Project“ hätte fragen sollen, ob sie ihren Protest ins Stadtbild kleben dürfen. Da ein Antrag weder gestellt noch genehmigt worden sei, sollen die Anti-Trump-Plakate wieder entfernt werden. Natürlich denkt man da: bitte neue aufhängen, weiter protestieren. Dann aber ohne Hitler-Vergleich. Schlimm genug, dass Trump wie Trump ist.