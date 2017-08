"Ich bin froh, dass die rechte Bewegung endlich ihr wahres Gesicht zeigt"

Was ist dann der Unterschied zwischen dem Ku Klux Klan, Neonazis und den Alt-Right-Anhängern?

Es ist nur eine andere Marketing-Strategie. Die Treffen hinter verschlossenen Türen, die Worte, die sie nutzen, die Überzeugung sind die gleichen: Nationalsozialismus, das weiße Vaterland, der Antisemitismus, der Glaube, dass die kaukasische europäische Kultur von der Ausrottung bedroht sei.

"Ich kenne niemanden, der seinen rassistischen Überzeugungen abgeschworen hat, weil man ihm ins Gesicht geschlagen hat"

Nach der Gewalt in Charlottesville haben Menschen in den sozialen Medien angefangen zu versuchen, die Identitäten der Marschteilnehmer herauszufinden. Ein Mann ist infolge dessen arbeitslos geworden. Welchen Einfluss haben solche Aktionen auf rechte Bewegungen?

Sie werden weiter in die Höhle getrieben, in der sie sich eh schon befinden. Ich kenne niemanden, der seinen rassistischen Überzeugungen abgeschworen hat, weil man ihm ins Gesicht geschlagen hat oder er gefeuert wurde. Ich halte es für sehr wichtig, sich Rassismus in den Weg zu stellen und dass wir als Gesellschaft uns für das einsetzen müssen, was richtig ist. Aber Gewalt oder öffentliches Anprangern – public shaming – sind nicht der Ausweg. Wir dürfen sie nicht weiter wegstoßen, wir müssen sie in die Gesellschaft zurück zu holen.

Direkt nach den Ausschreitungen in Charlottesville sprach Präsident Trump von „Gewalt von beiden Seiten“, gestern hat er dann schließlich die KKK und die Neonazis beim Namen genannt und ihre Taten verurteilt. Welche der beiden Aussagen kommt im rechten Kosmos an?

Am Samstag haben sie zumindest seine Rede gefeiert, als er von den vielen verschiedenen Seiten sprach. Er hat die Protestler auf eine Stufe gestellt mit den Neonazis – dabei ist das einfach nicht richtig. Es gab nur eine Gruppe, die gewalttätig war und jemanden umgebracht hat. Wir können nur raten, was in Präsident Trumps Kopf vorgeht.

Aber seine Berater wie Steve Bannon und Stephen Miller kokettieren ja offen mit ihrem rechten Umfeld...

…oh ja, er ist umgeben und wird beeinflusst von Menschen, die sehr wohl mit den Rechten verbunden sind. Das ist bekannt. Steve Bannon, Stephen Miller, Sebastian Gorka, sie haben alle Verbindungen zu weißen Nationalisten, Neonazis oder der Alt-Right-Bewegung. Als Trump dann schließlich diese Gruppierungen angeprangert hat, habe ich ihm das nicht so wirklich abgekauft. Auch die rechte Bewegung sieht es wahrscheinlich nicht als Attacke, sondern als etwas das er um des lieben Friedens willen gesagt hat.

Wie passt deine Theorie mit den verlorenen Kindern auf der Suche nach Identität mit den extrem erfolgreichen Trump-Beratern zusammen, die es immerhin bis ins Weiße Haus geschafft haben?

Natürlich kommen nicht alle Mitglieder der rechten Bewegung aus kaputten, armen Familien. Steve Bannon und Stephen Miller haben einen Uniabschluss, sind gebildet. Aber nur, weil sie eine gute Ausbildung haben oder aus einer heilen Familie kommen, heißt das nicht, dass dort drunter nicht irgendwo doch eine Zerrissenheit liegt. Scheidung, eine schlechte Beziehung zum Vater, psychische Probleme – das kann alles mögliche sein. Ich habe mich zwei Stunden lang mit Richard Spencer unterhalten, auch er ist gebildet und hat die ganze Zeit versucht, mit mir über seine Ideologie zu reden. Ich drängte das Gespräch dann wieder auf persönliche Dinge. Und schließlich gab auch Spencer zu, dass er sich Anerkennung wünsche. Jeder wird von etwas angetrieben. Aber bei den Rechten kann man es immer auf eine Lücke in deren Leben zurückführen, die sie irgendwie füllen möchten.

