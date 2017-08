Arnold Schwarzenegger wird immer mehr zum Fürsprecher einer freiheitlichen Welt

Arnold Schwarzenegger reagiert also auf Donald Trump. Auf die ignoranten Statements des US-Präsidenten zu der rechtsradikalen Attacke in Charlottesville. Trump hatte sich vor einer klaren Distanzierung von Neonazis und rechtsradikalem Terror gedrückt, indem er sagte, es habe auf beiden Seiten Gewalt gegeben. In einer Videobotschaft erwidert Schwarzenegger nun: „Wenn man sich entscheidet, mit einer Flagge zu marschieren, die das Massaker an Millionen Menschen symbolisiert, gibt es keine zwei Seiten. (...) Als Präsident dieses großartigen Landes haben Sie die moralische Verantwortung, in einer eindeutigen Botschaft klarzumachen, dass Sie nicht für Hass und Rassismus einstehen werden.“