Diese Menschen dürfen nicht mehr in die USA einreisen

In den USA war ich hingegen in den vergangenen fünf Jahren bestimmt ein Dutzend Mal: Ich habe dort an der Yale-Universität geforscht, 2016 wurde ich sogar von der US-Regierung zu zwei Veranstaltungen eingeladen: Noch im Juni war ich bei Obamas „Global Entrepreneurship“-Gipfel im Silicon Valley, im Dezember saß ich mit John Kerry in der US-Botschaft in Berlin und habe mit ihm über die transatlantischen Beziehungen gesprochen.

Vor wenigen Tagen hat mich dann der Einreisestopp zum ersten Mal im Leben mit meiner iranischen Staatsbürgerschaft konfrontiert. Ein Freund hatte mir einen Link zu einem Artikel geschickt, in dem stand, dass auch Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft betroffen sind. Als ich das gelesen habe, war ich schockiert. Es war als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen. War vorher jede Reise in der westlichen Welt selbstverständlich für mich, ist es jetzt plötzlich einfacher, nach Moskau zu kommen als nach New York. Ich liebe die Stadt, habe Kontakte und Verpflichtungen dort – plötzlich darf ich nicht mehr hin.

Mein Fall ist aber beileibe nicht der Schlimmste, denn ich lebe nicht in den USA, habe dort keine Familie, und bin auch nicht auf der Flucht. Trotzdem ist er besonders absurd. Im März soll ich auf dem South by Southwest in Texas einen Vortrag halten über das Social Business, das ich mitgegründet habe. Dabei geht es um therapeutisch wirksame Videospiele für Senioren, an denen wir gemeinsam mit Microsoft arbeiten - also einem US-Unternehmen. Der Zeitraum für den Vortrag fällt aber genau in die 90 Tage und diese Möglichkeit, sich mit anderen Gründern und Wissenschaftlern auszutauschen, damit erstmal ins Wasser.

Noch letzten Mittwoch habe ich eine E-Mail von der US-Botschaft in Berlin bekommen, in der stand, dass sie ein Fellowship für junge Transatlantiker ausschreiben und sich freuen würden, wenn ich mich darauf bewerbe und auch andere dazu auffordere. Jetzt müssen die gleichen Leute mir sagen, dass ich nicht mehr einreisen darf. Vor kurzem war ich noch gern gesehener Gast, heute werde ich als Terrorgefahr eingestuft.

Ich glaube auch nicht, dass es bei den 90 Tagen bleibt. Wenn dem wirklich so wäre, war die ganze Angelegenheit wahrscheinlich eine geschickt platzierte Nebelkerze, ein Ablenkungsmanöver. Denn Trump hat dieses Wochenende zum Beispiel auch den Nationalen Sicherheitsrat neu besetzt. Wäre das Einreiseverbot nicht gleichzeitig aufgekommen, wäre die Neubesetzung bestimmt das Hauptthema der letzten Stunden gewesen. So sind jetzt alle wegen dieser Anordnung ausgerastet – obwohl andere Dinge, die Trump veranlasst, vielleicht noch größere Angriffe auf die westlichen Grundwerte bedeutet – nur eben nicht so medienwirksam.

Dabei schadet die Trump-Regierung mit diesem Einreiseverbot nur sich selbst. Denn sie schließt auch viele Gründer, Künstler, Wissenschaftler aus, die eigentlich so wichtig wären für den Fortschritt des Landes - und letztlich den Wohlstand, die Gesundheit und die Vielfalt des kulturellen Angebots der USA ermöglicht.

Im Moment kann ich nicht viel tun außer die Medien zu nutzen, um die Absurdität der ganzen Geschichte anhand meiner eigenen aufzuzeigen. Nach unserem Termin in der Botschaft im Dezember hätte ich in so einem Fall noch dem Team des US-Außenministeriums geschrieben. Mit dem Regierungswechsel hat sich das ja erledigt.

Ich hoffe aber, dass egal, was passiert, die Menschen sich nicht blenden lassen von dieser Provokation. Wir dürfen nicht blind werden für ganz andere, viel komplexere politische Manöver von Trump, für die Änderungen, die die westlichen Werte – vielleicht weniger offensichtlich und deshalb fast unbemerkt – noch deutlicher einschränken, als es dieses Einreiseverbot tut."