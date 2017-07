Bild behauptet, dass Heiko Maas ein "Rock gegen Links"-Festival fordert

Der Gedanke war für die Bild-Zeitung wohl einfach zu verlockend. Wenn ausgerechnet Bundesjustizminister Heiko Maas, ein SPDler, einer, der bei Veranstaltungen im Osten Deutschlands regelmäßg von Rechten bepöbelt wird, ein Festival gegen Links fordern würde. Gegen Links! Wegen der Gewalt auf dem G-20-Gipfel! Was für eine Nachricht!

In ihrem Interviewformat „Die richtigen Fragen“ hat das Blatt heute mit Heiko Maas darüber gesprochen, wie eine Gesellschaft mit den Ausschreitungen in Hamburg umgehen, wie sie darauf reagieren soll. Wenn es Veranstaltungen wie „Rock gegen Rechts“ gebe, wieso dann nicht auch ein „Rock gegen Links“, stellt Bild in den Raum. Maas aber greift diese Idee nicht auf, sondern betont, dass es wünschenswert sei, wenn Menschen sinnlose Gewalt nicht einfach hinnehmen. Das reicht der Bild aber nicht, viel zu besonnen, viel zu vernünftig. „Also Sie wünschen sich ein ‚Rock gegen Links’?“, versucht Bild-Moderatorin Anna von Bayern noch mal, dem Minister diesen Slogan zuzuschieben. Maas dazu: „Ja, ein ‚Rock gegen Links’ oder was auch immer. Das werden diejenigen entscheiden müssen, die das dann auf die Beine stellen.“ Der Bild ist das aber egal, sie zitiert ihn trotzdem so: „Vielleicht müsse es auch ein Rock gegen Links geben’.“