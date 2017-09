Bürgermeister hängt AfD-Wahlplakat ab

Rechnen Sie mit Konsequenzen?

Natürlich, das war eine Straftat, da gibt’s nichts schön zu reden. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber in dem Moment war mir wichtig, dieses Signal zu setzen. Die Konsequenzen dafür werde ich natürlich tragen.

Würden Sie es heute wieder tun?

Nun ja, mit dieser Vehemenz an Rückmeldungen habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, hier in unserem beschaulichen Ort würde das alles in einem kleinen Rahmen bleiben. Dass das so durch die Decke geht, damit war nicht zu rechnen. Ob man das dann unbedingt noch mal so machen würde? Weiß ich nicht. In der Form vielleicht eher nicht.

Hat sich die AfD bei Ihnen gemeldet?

Bis dato nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich kaum mehr ans Handy komme, weil ich den ganzen Tag schon Interviews gebe, mit Nachrichten überschüttet werde. Nebenbei muss ich arbeiten, außerdem bin ich hier Bürgermeister und bei uns steht dieses Wochenende ein mittelalterliches Fest an. Selbst, wenn sie versucht hätten mich zu kontaktieren: Ich hätte es wahrscheinlich nicht mitbekommen.