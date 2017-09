Gigantische Müllinsel soll als Land anerkannt werden

Einen ersten Ehrenbürger haben die „Trash Isles“ bereits: Al Gore, Umweltschützer und ehemaliger US-Vizepräsident, hat sogar schon einen Pass. Auch Promis wie Judi Dench unterstützen die Kampagne. Die Petition auf change.org haben innerhalb der ersten zwei Wochen über 100.000 Menschen unterzeichnet. In einem Video hat sich Gore an potentielle Bürger gewandt und verkündet: „We want to shrink this nation.“ Die „Trash Isles“ wären also auch der erste Staat, der sich selbst verkleinern will.