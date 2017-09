Einigkeit und Recht und Gewissheit?

Zunächst einmal: Nein, die Wahltools werfen nicht alle das gleiche Ergebnis aus. Das war auch ein bisschen zu erwarten – immerhin stellen sie auch nicht die gleichen Fragen. Die Ergebnisse sind eher linksorientiert: Bei zwei Wahltools ist die Linke vorne, zweimal sind die Grünen die “Gewinner”. Das passt zwar ungefähr zu dem, was ich erwartet habe, dass die Übereinstimmung mit der Linken so groß ist, ist mir allerdings neu.

Außerdem wundert es mich, dass auf Platz vier jeweils einmal die CDU und die FDP auftauchen und ich mit ihnen in mindestens jeder zweiten Frage übereinstimme. Was mir auch auffällt: Die Ergebnisse liegen manchmal ganz schön nah beieinander. Wenn, wie beim Wahl-O-Mat, 75 Prozent meiner Antworten mit denen der Linken übereinstimmen und sie gleichzeitig mit 71,1 Prozent, also nur knapp vier Prozentpunkte weniger, mit denen der Grünen übereinstimmen, dann frage ich mich, wo ist da eigentlich der Unterschied?

Das kann zum einen an der mangelnden Profilschärfe liegen, die den Parteien vorgeworfen wird, zum anderen aber auch an dem ziemlich weich gewaschenen Wahlkampf, der scheinbar ganz ohne konkrete Forderungen und Abgrenzungen vonstattengeht. Die Wiederwahl ist das oberste Ziel. Und so kommt es, dass die Antworten alle ziemlich gleich und konsensfähig sind. Schließlich überlegen sich die Parteien ja auch, welche Antworten am ehesten der populären Meinung entsprechen, sodass sie bei möglichst vielen Nutzern weit oben stehen.

Mein Selbstversuch, alle Wahltools einmal auszuprobieren, hat mir zumindest eine grundsätzliche politische Richtung deutlich gemacht. Die stand aber eigentlich gar nicht zur Debatte. Vielmehr haben die Wahltools den Kreis der für mich wählbaren Alternativen noch vergrößert. Die Linke scheint wohl doch gar nicht so abwegig. Die Verwirrung ist also sogar noch ein wenig größer als zuvor.