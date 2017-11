Wenn der Ausnahmezustand normal wird

Im Remouleur, einem Treffpunkt verschiedener linker Kollektive und Initiativen mit Sofas und Plakaten, die so auch in vielen Berliner Kneipen hängen könnten, sieht man diese Maßnahmen mit Beunruhigung: „Mehr Polizeipräsenz führt zu mehr Polizeigewalt. Auf Demos muss man sich seit dem Ausnahmezustand auf alles gefasst machen“, sagt Thibaut, der eigentlich anders heißt und im vergangenen Jahr die Großproteste gegen das neue Arbeitsgesetz in Frankreich mitorganisierte. „Es kann sein, dass du einfach festgenommen wirst und zwei Tage keinen Anwalt siehst, ohne dass du was gemacht hättest. Ich kenne einige Leute, denen mitten in der Nacht die Wohnung durchsucht und komplett verwüstet wurde, ohne dass sie sich irgendwas zu Schulden haben kommen lassen.“ Die Aktivisten wirken resigniert, sie wollen sich nicht damit abfinden, dass das alles jetzt normal sein soll, fühlen sich aber immer ohnmächtiger.

Universität Paris 8: Wie geht es weiter?

Denn seit dem 1. November ist der Ausnahmezustand zwar offiziell vorbei, viele Regelungen wurden aber in abgeschwächter Form in das neue Anti-Terror-Gesetz unter Macron übernommen. Hausdurchsuchungen auf Verdacht sind mit richterlichem Beschluss weiterhin möglich und in 20 Kilometer Umkreis von Grenzen, Flughäfen, Bahnhöfen und Seehäfen können erweiterte Polizeirechte gelten. 75 Prozent der französischen Bevölkerung leben in diesen Gebieten. Diese Befugnisse passierten „auf Kosten der Justiz“, kritisiert humanrights.ch in ihrem Bericht und kommt zu dem Schluss: „Es verstößt gegen internationale Menschenrechtsabkommen, die Frankreich eingegangen ist.“

Die Universität Paris 8 ist bekannt für ihre Kritik am System. Hier sieht man den Kampf gegen den Terror kritisch, auch nach dem Ausnahmezustand. „Mehr als die Hälfte unserer Studierenden kommt aus anderen Ländern“, sagt Eric Lecerf, Leiter des Philosophieinstituts „wir erleben nicht nur ein Erstarken des Polizeistaats, sondern auch zunehmende Ausländerfeindlichkeit und Islamophobie, die mit den neuen Gesetzen einhergehen.“ Was man dagegen tun kann, darüber sind sich Studierende und Professoren uneinig. Gerade gründen sie eine Plattform, um gemeinsam Ideen zu sammeln. Die Vision ist eine Bewegung wie vor einem Jahr die Nuit Debout, ein breiter sozialer Widerstand gegen die Arbeitsreform.

Noch sitzen in diesem spärlich möblierten Seminarraum, wo man von einer Bewegung träumt, gerade mal 40 Menschen. „Der Staat muss Angst vor den Massen bekommen“, meint Institutsleiter Lecerf, „wir können noch so viel Theorie veröffentlichen, am Ende wird die Zukunft auf der Straße entschieden.“ Aber noch stehen da draußen vor der Uni mehrere Polizeiwagen und blockieren die Eingänge. Da draußen scheint das niemanden zu stören. Da draußen ist immer noch der ganz normale Ausnahmezustand.

Weitere Texte: