Vorneweg ging Ada Colau, die Bürgermeisterin Barcelonas, die auch am Samstagabend wieder marschieren wird – diesmal in der eigenen Stadt: Um 18 Uhr wird in Barcelona eine Demonstration beginnen, deren Weg vom Boulevard Paseo de Gracia zu den Las Ramblas führen soll. An dieser Stelle hatte am 17. August der folgenschwerste Anschlag stattgefunden und dreizehn Todesopfer gefordert.

Alle spanischen Bürger wurden von ihrem Ministerpräsidenten Mariano Rajoy eingeladen und aufgerufen, an der Demonstration um 18 Uhr teilzunehmen. Das Motto wird das gleiche bleiben, wie in Cambrils: "Ich habe keine Angst". Die Spanier wollen so zeigen, dass Terroristen keine Macht über das Leben in der westlichen Welt haben.

Die Anschläge in Barcelona und Cambrils hatten zuvor insgesamt 15 Menschenleben gefordert und mehr als 120 Menschen verletzt.