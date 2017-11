82-Jährige verpasst ihrem Enkel eine Platzwunde am Kopf

Man sitzt im Zug, um zu Freunden zu fahren, greift nach seinem Geldbeutel, kurzer Check, ob man genug dabeihat, und stellt fest: Mist, daheim liegen gelassen. Ein Szenario, das jeder kennen dürfte. Das ständig irgendwo passiert.

Vergangenen Donnerstag unter anderem in Kassel, wie das regionale Boulevardmagazin 112-magazin berichtet. Ein 22-jähriger Student sitzt dort abends in der Bahn, will Freunde in Bad Arolsen besuchen. Als er bemerkt, dass er seinen Geldbeutel vergessen hat, ruft er seine Großmutter an. Sie wohnt dort, vielleicht kann sie ihm für den Abend etwas leihen. Sie nimmt den Anruf an, legt aber wieder auf. Der Student ruft noch mal an, die Großmutter legt wieder auf.