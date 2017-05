"Die Politiker haben das Interesse an jugendpolitischen Themen verloren"

jetzt: Till, warum hattet ihr das Bedürfnis, eine neue Partei zu gründen?

Till Müller: In unserem Freundeskreis gab es immer wieder Gespräche über Politik. Wir sind fast alle Erstwähler und haben uns oft gefragt, welche Partei wir unterstützen wollten. Aber irgendwie war keine der etablierten Parteien für uns wählbar oder unterstützenswert. Klar wären wir auch so zur Wahl gegangen - aber eher aus einem Pflichtbewusstsein heraus und nicht, weil wir Lust darauf hatten. Und dann kam irgendwann eher als Witz die Idee auf, dass wir einfach selbst eine Partei gründen sollten. Und aus diesem Anfangswitz wurde mehr und mehr ernst. Mein Freund Lukas meinte: „Warum machen wir das nicht einfach, was soll denn schief gehen? So viel Arbeit kann es nicht sein.“ Okay, diese Annahme war falsch, aber ansonsten hat sich die Parteigründung als gute Sache herausgestellt.

Was ist das Ziel eurer Partei?

Wir wollen damit unserer Generation eine Stimme geben. Denn das regt uns am meisten auf, dass wir überhaupt nicht repräsentiert sind. Man muss sich nur mal den Altersschnitt in den Parlamenten anschauen: der jüngste Landtagsabgeordnete in NRW ist Anfang 30. Das wollen wir ändern. Schließlich sind wir diejenigen, die mit all den Entscheidungen leben werden müssen, die jetzt getroffen werden.

War eure Parteigründung auch eine Reaktion auf die erfolgreichste Neugründung der letzten Jahre - die AfD?

Der allgemeine Rechtsruck in Europa war sicherlich ein Faktor, genauso Trumps Wahl und der Brexit. All das hat uns gezeigt, dass wirklich etwas zu tun ist. Gerade das Brexit-Referendum hat deutlich gemacht, dass die Jugend ganz andere Wünsche und Interessen hat als die älteren Menschen. Bei den jungen Menschen haben gerade mal 30 Prozent für den Brexit gestimmt. In den USA hatte der linke Kandidat Bernie Sanders unter den jungen Wählern eine riesige Anhängerschaft. Die jungen Leute wollten all das nicht, was gewählt wurde - und sie müssen damit leben.

Man könnte dagegen halten, dass viele Junge nicht zur Wahl gegangen sind und das Ergebnis mitverschuldet haben.

Ich sträube mich extrem gegen das Argument, die Jugend interessiere sich nicht für Politik. Das kann man immer wieder gut bei Bewegungen beobachten, die im Netz entstanden und groß geworden sind. Zuletzt hat man das bei „Pulse of Europe“ gemerkt, vor einigen Jahren bei ACTA, dem Thema Netzneutralität oder TTIP. All das sind Initiativen, bei denen junge Menschen plötzlich sehr aktiv geworden sind und das ist meiner Meinung nach das beste Zeichen dafür, dass wir uns sehr wohl für die Politik interessieren. Ich glaube, es ist eher im Gegenteil so, dass die Politiker komplett das Interesse an jugendpolitischen Themen verloren haben. Es ist doch nicht unsere Aufgabe, gegen jeden Widerstand auf die Politiker zuzugehen. Vielmehr sollte es die Aufgabe von Politikern sein, sich mit den Leuten auseinander zu setzen, was sie es ja bei ganz vielen Zielgruppen machen.