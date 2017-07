"Ich würde wieder so abstimmen"

Was halten Sie davon, dass Horst Seehofer es sich vorbehält, rechtlich gegen die Entscheidung vorzugehen?

Davon halte ich nichts. Der Deutsche Bundestag hat sich mehrheitlich entschieden. Übrigens: Sollte es nochmal zu einer Abstimmung in dieser Frage kommen – was ich nicht glaube – dann werde ich wieder so abstimmen.

