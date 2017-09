Das Schönste am Wählen ist das Wahllokal

Denn das Ganze ist ja nicht nur ein Sonntagsmoment in einer Schule, sondern auch so besonders, weil die Schule für diesen einen Tag zweckentfremdet wird. Am Pult in der 6c sitzt kein Mathelehrer im Norwegerpulli, sondern eine freundliche, ältere Wahlhelferin mit buntem Halstuch, die man noch nie gesehen hat, obwohl sie vermutlich irgendwo in der Nähe und damit auch in der eigenen erweiterten Nachbarschaft wohnt. Sie kontrolliert den Ausweis und macht ein Häkchen und man fühlt sich, wie man sich sonst selten in Klassenzimmern fühlt: ziemlich wichtig und irgendwie mächtig. Man darf jetzt wählen.

Dafür tritt man in eine lustige Schultisch-Pappaufsteller-Wahlkabine, während an der Wand gegenüber auf einem Whiteboard noch die Tafeldienste der vergangenen Woche stehen. Freitag, als die Schule noch eine Schule war und kein Wahllokal, da haben Jonas und Samira die Tafel geputzt und vielleicht hat der Mathelehrer im Norwegerpulli ihnen gesagt, sie sollen bitte besonders gründlich sein, weil hier am Sonntag gewählt werde. In ein paar Jahren dürfen sie selbst wählen und eigentlich ist es da doch völlig logisch, dass die Wahl dort durchgeführt wird, wo diese beiden im besten Falle zu Menschen heranwachsen, die dann eine kluge Entscheidung treffen. Vielleicht hängt die Aura der Demokratie ja in den kommenden Wochen hier noch in der Luft, so wie der Geruch benutzter Sportschuhe, und infiziert die Schüler ein bisschen.

Die Schule bringt uns zusammen, denn wir müssen alle hin. Und die Wahl bringt uns zusammen, denn wir dürfen alle hin

Leider ist man nur so kurz dort. Hallo sagen, Kreuzchen machen, Zettel in die Urne werfen, gehen. Dabei wäre es eigentlich schön, noch ein bisschen zu bleiben und die Wähler anzuschauen. Denn auch die Kombination aus dem Ort und den Menschen ist an diesem Tag eine besondere. Am tollsten sind die Senioren, die ganz traditionell im Sontagsstaat zur Wahl schreiten und in den Schulräumen des 21. Jahrhunderts, in denen vielleicht sogar ein Beamer hängt, irgendwie aus der Zeit gefallen aussehen. Aber fehl am Platz wirken sie trotzdem nicht. Denn heute ist die Schule eben ein Wahllokal und sie sind Wähler und der 18-Jährige, der hier vor ein paar Jahren selbst noch Tafeldienst hatte, der auch.

Und da treffen sich Schule und Wahllokal, die eigentlich zwei verschiedene Orte und trotzdem der gleiche Ort sind, auch in ihrer Funktion. Die Schule bringt uns alle zusammen, denn wir müssen alle hin. Und die Wahl bringt uns alle zusammen, denn wir dürfen alle hin. Darum wird in der Schule in meiner Nachbarschaft, in einem Klassenraum, in dem vielleicht noch zerknüllte Briefchen im Mülleimer liegen, die unter den Tischen herumgegeben wurden, und hinten auf dem Sideboard ein Stapel Bio-Bücher, die gespaltene Gesellschaft wieder ein kleines bisschen zusammengeführt. Und in all den anderen Klassenräumen, Turnhallen oder Vereinsheimen dieses Landes auch, die sich am Sonntag in Wahllokale verwandeln.