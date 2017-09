Nach U18-Wahl: Sollten Minderjährige wählen dürfen?

Zwar gingen die meisten Stimmen sowohl in Umfragen unter Wahlberechtigten als auch bei der U18-Wahl an SPD und Union. Die übrigen Stimmen verteilen sich aber ganz anders auf die restlichen Parteien. Bei der U18-Wahl gaben 15 Prozent der Wähler ihre Stimme an Parteien, die am Ende an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten. Die jungen Leute scheinen sich also weniger auf die etablierten Parteien verlassen zu wollen als die heute Wahlberechtigten.

Während die AfD, knapp vor der FDP, den neuesten Umfragen zufolge momentan als drittstärksten Partei in Deutschland dasteht und Linke und Grüne weit hinter sich gelassen hat, halten junge Leute nicht so viel auf die rechtspopulistische Partei. Sie kommt in der U18-Wahl auf nicht einmal sieben Prozent. Die FDP könnte sich, wären nur Minderjährige wahlberechtigt, gerade noch über die Fünf-Prozent-Hürde schleppen. Die Grünen schnitten dagegen mit 17 Prozent deutlich besser ab und sind damit die klar drittstärkste Partei der Noch-nicht-Wähler.