"Die Welt soll sehen, dass wir hier sind, um zu kämpfen!"

Moumita lebt in New York und ist die Gründerin von „Millennials for Bernie“, einer Freiwilligen-Organisation, die im US-Vorwahlkampf Kampagne für Bernie Sanders gemacht hat. Seit Sanders’ Ausscheiden aus dem Wahlkampf nennt sich die Gruppe „Millennials for Revolution“ und macht sich für Themen stark, die junge Menschen in den USA betreffen.

"Ich bin gerade in Washington bei den Vorbereitungen für „J20“, der Widerstandsbewegung rund um Donald Trumps Vereidigung. Ich leite Trainings für gewaltfreie Aktionen. Wir machen zum Beispiel Rollenspiele, in denen jemand einen Polizisten spielen muss. Das kann manchmal ganz schön belastend sein, wenn du selbst braun oder schwarz bist und „ein Polizist“ wird handgreiflich – aber du musst eben wissen, dass das passieren kann und wie du darauf angemessen reagieren kannst.

Nach der Wahl im November habe ich mir erst mal sehr viel Zeit genommen, in Ruhe über alles nachzudenken: Warum Trump gewonnen hat, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist – in der Politik, in der Regierung, in meinem eigenen Leben. Viele hatten ja das Gefühl, sofort weiter und auf Trumps Amtsenthebung hin arbeiten zu müssen, aber ich nicht. Ich musste mich erstmal ausruhen – erst nach dem 19. Dezember, als Trump offiziell gewählt war, habe ich wieder angefangen, zu organisieren und eine Langzeit-Mobilisierung gegen Trump auf die Beine zu stellen.

Der 20. Januar wird ein schrecklicher Tag für uns alle. Wir wollen ihn dafür nutzen, uns Trump und allem, wofür er steht, entgegenzustellen. Wir werden versuchen, Leute davon abzuhalten, zur Vereidigung zu gehen. Friedlich natürlich, indem wir sie ansprechen und mit ihnen darüber reden. Am 21. Januar wird es dann den „Million Millennials March“ geben. Er findet erst am Tag nach der Vereidigung statt, weil es kein Anti-Trump-Marsch, sondern ein Pro-Millennial-Marsch sein soll. Wir rechnen mit 1000 Teilnehmern oder sogar mehr, und wir werden uns dem „Women’s March on Washington“ für Frauenrechte und die Rechte von Minderheiten anschließen, denn die sind sehr gut organisiert und haben viele Unterstützer.

Wir vom Millennials March treffen uns vorher und besprechen unsere Forderungen. Es wird darum gehen, dass unsere Generation die Zukunft dieses Landes ist, dass die meisten von uns an progressive Politik glauben und dass Trump für uns, die wir ihn nicht gewählt haben, eine Bedrohung darstellt. Er soll wissen, dass er das, was wir in den letzten Jahren für uns erreicht haben, nicht einfach rückgängig machen kann – zum Beispiel das kostenlose College-Studium in New York oder Obamacare. Unsere Generation braucht bezahlbare Bildung und sie braucht eine funktionierende Gesundheitsversorgung. Wir müssen auch über Cyber-Security sprechen und darüber, dass Trump nicht einfach Muslime und und andere US-Bürger beobachten lassen kann. Dass er nicht einfach verfassungswidrige Praktiken wie Stop-and-frisk, die vor allem junge, schwarze Männer betreffen, wieder aufleben lassen kann. Wir protestieren gegen Polizeigewalt, denn Trump ist ein „Blue Lives Matter“- und ein „Anti Black Lives Matter“-Unterstützer. Wir sind für den 15-Dollar-Mindestlohn und für Klimaschutz. Das alles sind Themen, die Millennials wichtig sind. Die Welt soll sehen, dass wir dafür aufstehen und uns einmischen! Dass wir hier sind, um zu kämpfen!

Vor allem während der ersten hundert Tage Amtszeit, in denen ja immer am meisten passiert, werde ich weiterhin für die Langzeit-Widerstandsbewegung gegen Trump arbeiten. Wie werden ein Widerstands-Haus eröffnen, das „District 13 House“. Es soll ein Ort für Menschen sein, die nach DC kommen wollen, um Trump, seine Regierung und ihre Abläufe zu stören, um die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen, um Ideen auszutauschen und gemeinsam zu entwickeln. Denn wenn du als Aktivist gute Ideen hast, aber erst mal nach einem Ort suchen musst, an dem du bleiben kannst, verlierst du eine Menge Zeit und Energie. Wie die Aktionen, die von dort aus organisiert werden, genau aussehen, wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber auf jeden Fall kein erratisches „Einfach-mal-rausgehen-und-demonstrieren“: Die Aktionen sollen immer ein bestimmtes Ziel haben, wir wollen jeweils direkte Antworten geben und Reaktionen zeigen auf Dinge, die Trump verfügt, macht oder sagt. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, wenn es soweit ist!"