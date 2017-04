Reaktionen auf das Referendum in der Türkei

Justizminister Heiko Maas dachte nach Bekanntwerden der ersten Ergebnisse an Deniz Yücel. Der Türkei-Korrespondent der Welt sitzt seit knapp zwei Monaten in Silivri in Untersuchungshaft. Aufgrund seiner Berichterstattung wirft ihm die türkische Regierung unter anderem Terrorpropaganda vor, Beweise hat sie dafür keine vorgelegt. Seit dem Putschversuch im Juli 2016 geht Erdoğan noch repressiver gegen Journalisten vor, als zuvor schon.