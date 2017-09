Unterwegs im Schulzzug

Max meint, ihn würde diese Häme stören, die Geisteshaltung: Oh! Die bauen einen Zug aus Pappe! Wie süß.

„Wir haben kein Problem damit, wenn Leute unpolitisch sein wollen“, sagt er. „Dazu hat auch jeder ein Recht. Aber bitte nicht hinstellen und die, die sich wirklich engagieren und ihre Zeit investieren, auslachen – auch wenn es manchen Leuten hoffnungslos erscheint. Das ist einfach nur zynisch.“

Eine Frau kommt mit ihrem offenbar ausländischen Freund an den Stand. „Ich bin enttäuscht“, sagt sie und baut sich wichtigtuerisch vor dem Stand auf, deutet auf die Auslage. „Das ist alles nicht nachhaltig. Und wer das nicht kann, liebe Leute, der kann sicher kein Land führen. Sorry!“ Dann tänzelt sie davon.

„Das meine ich“, sagt Ingo matt lächelnd. „Klar verstehe ich total ihren Punkt. Aber das ist unser Geld, mit dem wir das machen, unsere Zeit, und sorry: Jemand, der Fleisch isst, ist nicht gleich ein schlechter Mensch.“ Ingo hat die letzten Tage nie länger geschlafen als vielleicht ein, zwei Stunden die Nacht.

Immer mehr Menschen kommen zu den Schirmen und Tischen und sagen, dass sie sich über die jungen Leute hier freuen. Sie erzählen, dass sie wenig Geld haben, Kinder, in Ausbildung. Oder kaum etwas von ihrer Rente. Es fühlt sich irgendwie gut an, dass sie das gerade uns erzählen. Es fühlt sich an, als könnten wir das tatsächlich ändern.

„Mensch, Schulz, du bist es!“

Ein verwuschelter alter Mann bleibt stehen und ruft: „Ihr seid einfach ganz toll. Wollt ich nur ma‘ sagen!“ „Der Schulzzug“, sagt Max, während er alles einpackt, die Tour geht weiter nach Leipzig, „der Zug ist einfach eine verbindende Klammer. Mehr nicht. Wirkt ja. Du bist gekommen.“

Als wir gehen, stehen überall am roten Stand Kinder in einer Schlange an für die Luftballons. Helle, dunkle, asiatische, also die Kinder, nicht die Luftballons – sie stehen zusammen und spielen, sie lachen und werden angelacht. Zwei am roten Stand sprechen Türkisch und eine andere Sprache, die ich nicht erkenne.

„Hättet ihr für irgendeinen SPD-Kandidaten lieber Wahlkampf gemacht?“, frage ich. „Brandt“, sagt Michael. „Eigentlich nicht, aber eine Frau wäre mal was für die SPD“, sagt Ingo. „Schulz“, sagt Max. „Ich bin Halbitaliener. 2004 hörte ich zufällig Martin Schulz, wie er im EU-Parlament Berlusconi runterputzte, der ihn dann einen Nazi nannte. Da rief meine Familie aus Italien aufgeregt an und meinte: Wer ist der Kerl?“ Niemand habe sich dort getraut, so mit Berlusconi zu reden. Max sagt: Das habe ihn stolz gemacht; da habe er gemerkt, dass das nicht nur Worte sind. „Ich hab einfach wie in so einer Ehe gedacht: Mensch, Schulz, du bist es! Ich finde großartig, was du tust – und deshalb unterstütze ich dich. Bis heute. Auch wenn mich das meinen Urlaub kostet.“

Ich hätte für Wehner Wahlkampf gemacht, denke ich, einen schimpfenden, alten Mann, obwohl, wer weiß, vielleicht auch nicht, ich denke, ich überlege. Ich blicke kurz zu unseren Nachbarn am hellblauen Stand.

Denn während wir kein Auto hatten und mit der Bahn kamen, steht bei unseren Stand-Nachbarn von der AfD ein spritfressender SUV einer Firma, die mehr Energie in das Manipulieren ihrer Abgaswerte steckt als in E-Fahrzeuge. Es wird kein Türkisch gesprochen, auch keine andere Sprache, die ich nicht kannte. Und alle Menschen sind etwa um die Hundert, tragen teure Jacken und Hemden und haben strenge, fast finstere Gesichter. Es sind Menschen, die hassen. Ihre Plakate: voller Vorwürfe und Verbote.

Ich fasse das Pappteil nach und gehe zum Zug.

Auf dem Rückweg fällt mir das Wichtigste auf: Am AfD-Stand gab es gar keine Luftballons und den ganzen Tag stand da nicht ein einziges Kind.

Das ist nicht Deutschland. Das war es einmal.