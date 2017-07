"Manche mussten sich nackt ausziehen"

Am 8 Juli, dem zweiten Tag des G-20-Gipfels, wurde ein Reisebus auf dem Weg von Nordrhein-Westfalen nach Hamburg von der Polizei angehalten. Die 44 Insassen – Mitglieder des NRW-Landesverbands der „Falken“ (Sozialistische Jugend Deutschlands), der Grünen Jugend NRW, des DGB und der Alevitischen Jugend NRW, die meisten zwischen 16 und 25 Jahren alt – wollten in Hamburg an der Großdemo „Grenzenlose Solidarität statt G20“ teilnehmen. Mehrere Stunden wurden sie festgehalten und durchsucht, ohne zu erfahren, was man ihnen vorwarf.