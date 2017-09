Der Grünen-Wähler hatte schon mal Sex im Flugzeug

Er mag Trickfilme. Am liebsten die auf Kabel1. In seiner Beziehung verdient er besser als sein Partner, wobei der auch ziemlich erfolgreich ist und außerdem gut aussieht. Da hat er bei der Auswahl drauf geachtet, Außenwirkung ist ihm wichtig. Nach dem ersten Date hatten sie gleich Sex, außerdem auch schon mal am Strand. Falls auch im Auto, dann ganz sicher nicht in einem Fiat und wahrscheinlich in einem Mercedes oder BMW. Fremdgegangen ist er auch schon, dafür aber auch nicht nachtragend, wenn der Partner das auch mal macht. Er trinkt dann einfach einen Grappa, liest was über Finanzen und schaut seine Trickfilme.