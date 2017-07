Warum die Solidarität mit Flüchtlingen unter Schülern besonders stark ist

Am Ende waren aber nicht Asefs gute Integration oder das Engagement seiner Mitschüler ausschlaggebend dafür, dass er derzeit in Deutschland bleiben darf. Aufgrund der Anschläge in Kabul gab es einen Abschiebungsstopp.

Und was bleibt jetzt von dem Engagement der Schüler in Nürnberg? Vergangenen Mittwoch fand dort eine schulinterne Veranstaltung zur Aufarbeitung der damaligen Tumulte statt. Dort sprachen die Schüler anhand des Vorfalls unter anderem über die Gratwanderung, die Zivilcourage meist bedeutet. „Die Schüler stehen hinter ihrer Aktion“, sagt Schulleiter Michael Adamczewski. Asef verteilte nach der Veranstaltung als Dank weiße Rosen an diejenigen, die sich so mutig für ihn eingesetzt hatten. „Wir hätten es wieder getan“, versichert sein Mitschüler Dominik.

Mehr Texte über Flucht und Abschiebung: