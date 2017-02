Washington, die Hauptstadt des Protests

Auf der Pennsylvania Avenue laufe ich weiter in Richtung Senat, vorbei an Hausnummer 1100 –dem „Trump International Hotel“. Der Haupteingang zur Avenue hin ist fest verschlossen, davor stehen Absperrungen. Die Fassade ist schon mal beschmiert worden, das soll wohl nicht noch mal passieren. Besucher und Hotelgäste müssen das Gebäude über den Seiteneingang betreten. Auf dem Platz vor dem Haupteingang, wo während des Women’s March natürlich auch protestiert wurde, sitzt heute nur ein einsamer Demonstrant, ein älterer Herr. Er hält zwei Plakate, die unter anderem auf Trumps Verbandelung mit Russland und Putin hinweisen. Neben ihm auf der Bank steht in schwarzen Buchstaben „Fuck Trump“, hat er aber nicht selbst dahin geschrieben. „Das ist mir zu vulgär“, sagt er. Und dass er regelmäßig hier sei. Dass am Wochenende eigentlich immer was los sei, „aber jetzt nicht, die Leute müssen ja arbeiten“. Dass er glaubt, sein Land sei gerade „in serious trouble“. Ein Mann im Anzug applaudiert im Vorbeigehen laut für ihn.

DeVos stammt aus einer Milliardärsfamilie und will sich für eine weitere Privatisierung des Schulsystems einsetzen

Das Trump Hotel ist ein besonderer Ort, wenn es um die Frage von öffentlichem Raum und Protest in Washington geht. Die Pennsylvania Avenue wird auch „Amerikas Hauptstraße“ genannt und verbindet das Weiße Haus mit dem Kapitol, Exekutive mit Legislative. Und nun besitzt der regierende Präsident an genau dieser Straße ein Hotel – ein Symbol dafür, dass er immer noch ein Geschäftsmann ist, der sein Land ebenfalls wie ein Unternehmen führen will. Das historische Postgebäude gehört Trump zwar nicht, er hat es nur vom Staat gepachtet. Aber trotzdem hat er das Recht, Demonstrationen davor zu verbieten, theoretisch könnte er jetzt sogar den Leiter der zuständigen Behörde, der General Services Administration, feuern. Das führt zu einer seltsamen Vermischung von Staatsgewalt und privaten Interessen. Darüber hat Amanda Kolson Hurley ebenfalls im Citypaper geschrieben: Sie glaubt, dass Trump und die Washingtoner in den kommenden vier Jahren um den öffentlichen Raum kämpfen werden. Denn Autokraten hätten schon immer versucht, Städte nach ihren Wünschen zu gestalten, und in Trumps Hotel mitten in der Hauptstadt sieht sie eine Tendenz in diese Richtung: „Never before has a president-elect or sitting president controlled a major piece of real estate in downtown Washington.“

Vom Hotel aus gehe ich weiter zum Upper Senate Park, wo die Demonstration gegen Betsy DeVos stattfindet. Die Menschen hier sind gegen sie, weil sie sie für „unfit“ halten: DeVos stammt aus einer Milliardärsfamilie und will sich für eine weitere Privatisierung des Schulsystems einsetzen, statt für eine Reform und Verbesserung der öffentlichen Schulen, die sich viele liberale Amerikaner wünschen. Ich frage ein paar Demonstranten, ob sie regelmäßig protestieren. Jon, 33, und selbst Lehrer an einer Public School, sagt, er sei immer schon politisch interessiert gewesen – aber auf die Straße sei er eigentlich nie gegangen: „Ich glaube, der Women’s March war meine erste Demo.“ Neben ihm steht Emily, 29, ebenfalls Lehrerin, und sagt: „Es gibt eine ganze neue Energie in der Stadt. Die Menschen werden aktiver.“ Lara, 17, und selbst Schülerin an einer öffentlichen Schule, ist extra aus einem Vorort hergekommen, genauso wie vorher schon zur Demo gegen die Vereidigung, zum Women’s March und zu den Protesten gegen das Einreise-Dekret. Und Rachel, 38, die im Wonder-Woman-Kostüm demonstriert, sagt: „Weißt du, eigentlich ist Washington eine Stadt, in der die meisten zur Arbeit und danach nach Hause gehen. Aber jetzt gehen sie nach Feierabend oder am Wochenende noch auf die Straße.“ Auf dem Schild einer anderen Demonstrantin steht: „I came straight from school on a Monday. This matters!"