US-Songwriter Father John Misty veröffentlicht ein neues Video

George Washington guckt also durch eine VR-Brille. Was er sieht, wirkt wie ein bekiffter Fiebertraum: Kurt Cobain, gespielt von Macaulay Culkin, ist ans Kreuz gefesselt und wird von einer Handvoll Gardisten ausgepeitscht. Father John Misty kommandiert das Gefolge als Pirat in McDonalds-Klamotte.