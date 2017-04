Mit Placebo gegen den Liebeskummer

Von einem Placebo-Effekt spricht man allgemein, wenn einem Menschen ein Medikament, etwa eine Pille oder ein Spray, verabreicht und ihm dabei gesagt wird, welche Wirkung es auf ihn haben wird. Was der Patient nicht weiß: Solche Medikamente enthalten meistens gar kein Arzneimittel, sondern es handelt sich dabei um ein sogenanntes Placebo. Trotzdem kann man bei vielen der Patienten nach der Verabreichung eine gesundheitliche Verbesserung beobachten.

Genau dieser Placebo-Effekt wurde in einer Studie, die im März im Journal of Neuroscience erschien, an Menschen getestet, die kurz vorher verlassen worden waren. Die 40 Freiwilligen mussten jeweils ein Bild des Ex-Partners und ein Bild einer Person des anderen Geschlechts, mit der sie gut befreundet waren, mitbringen. In einem Kernspintomograph schauten sich die Teilnehmer nacheinander das Bild des Ex-Partners und das des Freundes an. Außerdem wurde ihnen leichter körperlicher Schmerz durch einen heißen Stimulus zugefügt. Dies diente dazu, den emotionalen und körperlichen Schmerz trennen zu können und festzulegen, in welchen Gehirnregionen die Hirnaktivität der verschiedenen Schmerzarten zu verorten war.