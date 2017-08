Du bist nicht sapiosexuell, du bist lächerlich

Wird auf diese Weise Sexualität pathologisiert?

Eine sexuelle Orientierung scheint erst dann so richtig aufregend zu sein, wenn keiner versteht worum es geht. Zuletzt geisterte der neueste Sexuelle-Orientierungs-Trend durch die sozialen Medien: demisexuell. Personen, die erst eine sexuelle Anziehung spüren, nachdem eine emotionale Bindung entstanden ist. Demisexualität wird auf unterschiedlichen Internetseiten zur sexuellen Orientierung dem Spektrum der Asexualität zugeordnet. Dabei wird völlig ignoriert, dass es sich dabei nicht unbedingt um ein asexuelles Verhalten handelt, geschweige denn, dass es einer Definition bedarf.

Wird auf diese Weise Sexualität pathologisiert? Für jedes sexuelle Verhalten oder Verlangen wird eine Diagnose gestellt und eine Begrifflichkeit geliefert. Diese gilt dann für die „Betroffenen” als absolut und unveränderbar. Warum macht ihr das mit? Warum sortiert ihr euch in diese Schubladen ein? Hört auf damit!

Und nun zurück zu dir, unbekannter Fremder, der sagte er sei sapiosexuell. Was tut das für dich? Und warum tust du das? Du trägst das Label sapiosexuell als Statussymbol vor dir her, willst allen klar machen, dass du den Zustand der niederen Gelüste hinter dir gelassen hast und nun die Erfüllung auf intellektueller Ebene suchst? Oh, come on! Meinst du etwa, dass nun jeder dir Avancen macht, um mit deinem Gütesiegel versehen behaupten zu können: „Wenn ein Sapiosexueller auf mich steht, muss das schon was heißen!”? Meinst du, dass du dadurch interessanter wirst, oder dass es dich auf irgendeine Weise erhaben macht?

Das tut es nämlich nicht. Ich finde dich eher ziemlich lächerlich und würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass du, sobald du mit deiner Schrotflinten-Flirt-Technik was erwischt, zuschlagen würdest – egal wie intellektuell oder nicht. Also: Hör auf so zu tun, als seist du sapiosexuell und etwas Besseres. Hör auf, mir meinen Abend zu ruinieren, es interessiert mich nämlich nicht. Und ihr anderen: Hört auf, euch in Schubladen einzuordnen. Macht und liebt einfach was und wen ihr wollt. Das ist doch die einfachste und normalste Sache der Welt.