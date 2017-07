Vier Jahre nach Vergewaltigungsvorwurf: Universität entschuldigt sich bei deutschem Studenten

Vier Jahre nach den Anschuldigungen an Paul Nungeßer, auch durch zwei andere Studentinnen, entschuldigte sich die Universität nun bei ihrem ehemaligen Studenten, der heute Mitte 20 ist und an einer Filmhochschule in Deutschland studiert. „Die Columbia erkennt an, das Pauls Leben an der Universität nach der Untersuchung sehr schwierig wurde“, heißt es in dem Schreiben der Universität.

Zwar hatte die Columbia Nungeßer nach internen Untersuchungen durch die Universität von den Vorwürfen freigesprochen, vor den Medien und wütenden Kommilitonen hatte sie ihn aber nicht geschützt. Sie gaben sogar seinen Namen an Journalisten weiter und sorgten so dafür, dass Nungeßer oft mit der Bezeichnung Vergewaltiger in Verbindung gebracht wurde. Außerdem sei ihm damals kein Rechtsbeistand gewährt worden, wie Nungeßer klagte. Auch als er nach einem Polizeischutz gefragt hatte, sei die Bitte des Studenten einfach ignoriert worden.

Währenddessen trug Emma Sulkowicz die Matratze weiter über das Universitätsgelände, sogar als Abschlussprojekt wurde ihr Protest anerkannt. Die New York Magazine bezeichnete die Aktion als „sexuelle Revolution an den Universitäten“.